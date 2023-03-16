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Модульбанк запустил сервис по открытию и ведению пунктов выдачи заказов под ключ

Модульбанк запустил сервис по открытию и ведению пунктов выдачи заказов под ключ
Иллюстрация: ТАСС

Модульбанк запустил пакет услуг по запуску и ведению под ключ пунктов выдачи заказов. Банк поможет с выбором локации для ПВЗ, выстроит управление процессами и возьмет на себя весь микроменеджмент.

#НОВОСТИ

Всего Модульбанк предлагает три тарифа для владельцев ПВЗ в зависимости от объема услуг и количества пунктов выдачи заказов. До 31 марта любой тариф можно подключить за ноль рублей. 

Все тарифы включают полный аудит ПВЗ при его покупке, оформление помещения, юридическое сопровождение, подбор и обучение персонала. Дальше банк возьмет на себя все рутинные бизнес-задачи: управление процессами и персоналом, работу с претензиями от маркетплейсов, контроль и закупку расходников, управленческий и бухгалтерский учет и отчетность. 

Индустрия ПВЗ растет вместе с рынком e-commerce. По данным Data Insight, за девять месяцев 2022 года около двух третей онлайн-заказов были получены именно в пунктах выдачи. При этом ПВЗ — сложный бизнес, завязанный на постоянных рисках, микроменеджменте и микроплатежах. Мы разработали пакет услуг, который поможет предпринимателям снизить риски и повысить рентабельность ПВЗ. Неважно — начинает он с одной точки или уже управляет целой сетью, хочет оптимизировать бизнес и начать зарабатывать больше, — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Модульбанк уже работает с маркетплейсами Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, курьерскими службами DPD, Boxberry, СберЛогистикаб PickPoint и другими. Поэтому подключение к маркетплейсам и курьерским службам пройдет максимально быстро.

Справка

 
Модульбанк — банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.
В 2020 г. Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2020 г. стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 г. появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 г. Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.
 

Сайт: http://modulbank.ru

Реклама. АО КБ «Модульбанк»

Автор: Гринина Ирина
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