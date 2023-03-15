Рост в два раза: Клиенты УБРиР все чаще подключают платежи через СБП

В 2022 году через СБП в России было оплачено 358 млн покупок на 720 млрд рублей. Количество ее пользователей в среднем в течение года увеличивалось на 13–15% от квартала к кварталу.

Число предпринимателей, принимающих оплату через Систему быстрых платежей (СБП), также показало рост. При этом в большинстве своем такой вид оплаты использует малый и средний бизнес. Такие данные приводит Банк России.

Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) также фиксируют этот тренд: показатели по платежам через СБП постоянно растут. По данным на март, количество предпринимателей, использующих такой вид оплаты, с января увеличилось практически в два раза. Обороты по платежам через СБП в феврале к декабрю выросли на 58%, а в сравнении с январем почти на 49%.

Растущая популярность такого вида оплаты у бизнеса связана с тем, что платежами через СБП могут пользоваться самые разные категории предпринимателей: занимающиеся доставкой, открывшие свой магазин, работающие в общепите и другие. Платежи поступают в считанные секунды, QR-код можно считать смартфоном с экрана терминала, с чека или отправить его (или ссылку на него) клиенту в мессенджер, на почту или в социальные сети. Также такой способ ускоряет процесс оплаты, а значит, предприниматель может работать с еще большим числом покупателей 24/7, тем самым увеличивая объем выручки при низкой фиксированной ставке. УБРиР автоматически подключает практически на всех видах эквайринга и функцию оплаты по картам, и платежи по QR-коду.

Оплата товаров или услуг по QR-коду позволяет покупателю быстро рассчитаться, а для предпринимателя — это один из самых простых и выгодных способов получать платежи. Статистика показывает, что внедрение этой технологии было верным решением, — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Для УБРиР одним из стратегических направлений работы является развитие эквайринга. Сегодня банк предлагает бизнесу все виды такого функционала. Предприниматели могут подключить услугу «Смартфон как терминал», интернет-эквайринг или торговый эквайринг с установкой POS-терминала, позволяющий принимать оплату по картам или через систему быстрых платежей. Также клиентам доступна возможность подключить онлайн-кассу с эквайрингом.

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