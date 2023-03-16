Девелоперов освобождают от семейных машино-мест

Зависимые и блокирующие машино-места будут учитывать как отдельные объекты недвижимости, а не как один лот. Это позволит застройщикам легче соблюдать нормативы, но для покупателей цены вырастут.

Минстрой готовит послабления для девелоперов, согласно которым при строительстве паркингов в жилых комплексах «семейные» машино-места на два автомобиля можно будет учитывать как отдельные объекты недвижимости, а не один лот. Как пишет «Коммерсантъ», с такой инициативой выступил Клуб инвесторов Москвы (КИМ), объединяющий застройщиков. В самом Минстрое не стали комментировать инициативу.

При строительстве многоквартирных домов проектами предусматриваются блокирующие и зависимые машино-места, вмещающие больше одного автомобиля. Согласно нормам Росреестра, минимальный размер паркоместа составляет 5,3 м на 2,5 м, тогда как максимальный размер не ограничен.

Если «семейные» машино-места будут считаться за несколько объектов, застройщикам будет легче соблюдать нормативы обеспеченности жителей парковочными местами и можно будет строить меньше машино-мест, указывает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин.

Однако для покупателей паркомест эта инициатива обернется ростом цен: покупка «семейных» парковок позволяет экономить до 20% от трат на машино-место, указывает замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

На «семейные» места в новостройках приходится от 10% до 30% от всех, говорит президент межотраслевой ассоциации СРО «Синергия» Александра Белоус. При этом строительство паркингов для девелоперов нерентабельно, и к тому моменту, когда дом достроен, непроданными могут оставаться более половины мест, так что предложенная мера необходима для застройщиков, уверен зампред комитета «Деловой России» по строительству Алексей Долматов.