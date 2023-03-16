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ПСБ запустил сервис B2B-переводов через СБП

ПСБ запустил сервис B2B-переводов через СБП
Иллюстрация: https://unsplash.com/

ПСБ реализовал функционал проведения операций в формате B2B с помощью Системы быстрых платежей. Сервис доступен как в мобильном, так и в интернет-банке.

#НОВОСТИ

Юридические лица - клиенты ПСБ могут совершать платежи через СБП с любого удобного устройства.

Мы видим большие возможности в развитии бизнес-платежей с помощью СБП, о чем говорит востребованность у наших клиентов операций с использованием этого сервиса в схожем сегменте — В2С. Так, в прошлом году количество транзакций через Систему быстрых платежей, проводимых предпринимателями, увеличилось более чем в 20 раз. Такой интерес к сервису объясняется в первую очередь удобством его использования и скоростью зачисления средств, поэтому переход СБП в сегмент В2В становится очередным этапом повышения качества банковского обслуживания и существенно упрощает расчеты бизнеса между собой, — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

С новым сервисом предприниматели-резиденты РФ, которые являются клиентами ПСБ, смогут круглосуточно проводить онлайн-операции на сумму до 1 млн руб. и мгновенно получать денежные средства на свой расчетный счет, а также совершать онлайн-платежи в адрес своих партнеров.

Формат В2В СБП будет особенно востребован в сфере торговли и закупок, где скорость зачисления платежей имеет существенное значение, а также при проведении стандартных сделок между юридическими лицами. По мере подключения сервиса В2В СБП другими банками предприниматели смогут проводить расчеты с партнерами, имеющими счета в других кредитных организациях.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ)
https://www.psbank.ru/

Автор: Гринина Ирина
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