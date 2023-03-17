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Сотрудничество будет расширяться: «Макфу» посетил Генеральный консул Китая

«Макфа» ставит задачу увеличения экспорта в Китай в пять раз: для этого есть все предпосылки
«Макфа» ставит задачу увеличения экспорта в Китай в пять раз: для этого есть все предпосылки. Иллюстрация: «Макфа»

Генеральный консул Китая в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь в рамках официального визита в Челябинскую область посетил компанию «Макфа» — крупного производителя муки, макаронных изделий и круп.

#НОВОСТИ

Для визита  гостей из Поднебесной предприятие было выбрано не случайно: «Макфа» одной из первых бакалейных компаний России вышла на рынок Китая. Ежегодно предприятие отгружает в КНР продукцию на 200 млн руб. В пятилетней перспективе поставлена задача увеличения поставок в пять раз.

Гостям показали процесс производства макарон, рассказали о работе исследовательского центра и познакомили с ассортиментом продукции. Управляющий директор «Макфы» Антон Белоусов отметил, что «сотрудничество с КНР будет расширяться — для этого есть все предпосылки, наработан опыт сотрудничества. Основная продукция экспорта — фасованная мука Makfa, которая пользуется в Китае большим спросом и считается знаком российского качества. Мы уверены, что основная продукция «Макфы» — макаронные изделия — также будет востребована на рынке Китая».

Сотрудничество будет расширяться: «Макфу» посетил Генеральный консул Китая 1

Фото: Инна Подшивалова: «Китай — серьезный партнер  и крупный рынок потребления»

В свою очередь господин Цуй Шаочунь заявил, что «знаком с продукцией «Макфы», она популярна в Китае и увиденное на предприятии впечатляет», а также пригласил компанию принять участие в сельскохозяйственной выставке  в Чанчуне.

Такие визиты важны, поскольку потенциальные покупатели могут увидеть производство вживую, оценить и сделать выбор. Тем более, что Китай — это серьезный партнер и крупный рынок потребления, — рассказала заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова. — В прошлом году Южный Урал экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на 150,4 млн долларов, в планах на этот год увеличение экспортных поставок до 164 млн. 

Сотрудничество будет расширяться: «Макфу» посетил Генеральный консул Китая 2

Фото: на память — валенки как символ тепла, уюта и российского гостеприимства

Стоит отметить весомую роль государства в поддержке  производителей в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К примеру, «Макфа» получала федеральные субсидии для компенсации части затрат на перевозку продукции и сертификацию продукции для экспорта. Также компания применяет такой инструмент господдержки как помощь в продвижении бренда и торговых марок. К примеру, государство компенсирует до половины и более затрат на участие в международных выставках.

Сотрудничество будет расширяться: «Макфу» посетил Генеральный консул Китая 3

Фото: продукция «Макфы» в Китае считается знаком российского качества

Накануне Генеральный консул  провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, на которой обсуждались проекты взаимодействия в сфере экономики, образования и культурного обмена. Алексей Текслер отметил ценность развития российско-китайского сотрудничества, обозначенную руководителями стран. Он добавил, что Китай всегда был надежным партнером и для Челябинской области.

В прошлом году взаимный внешнеторговый оборот нашей области с Китайской Народной Республикой вырос более чем на 70%, — уточнил губернатор. — Мы экспортируем медь, древесину, готовые пищевые продукты. Покупаем транспортные средства, продукцию электронной промышленности. Последние годы растет интерес к региональной сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Реклама. АО «Макфа»

 

Автор: Гринина Ирина
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