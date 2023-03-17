Сотрудничество будет расширяться: «Макфу» посетил Генеральный консул Китая

Генеральный консул Китая в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь в рамках официального визита в Челябинскую область посетил компанию «Макфа» — крупного производителя муки, макаронных изделий и круп.

Для визита гостей из Поднебесной предприятие было выбрано не случайно: «Макфа» одной из первых бакалейных компаний России вышла на рынок Китая. Ежегодно предприятие отгружает в КНР продукцию на 200 млн руб. В пятилетней перспективе поставлена задача увеличения поставок в пять раз.

Гостям показали процесс производства макарон, рассказали о работе исследовательского центра и познакомили с ассортиментом продукции. Управляющий директор «Макфы» Антон Белоусов отметил, что «сотрудничество с КНР будет расширяться — для этого есть все предпосылки, наработан опыт сотрудничества. Основная продукция экспорта — фасованная мука Makfa, которая пользуется в Китае большим спросом и считается знаком российского качества. Мы уверены, что основная продукция «Макфы» — макаронные изделия — также будет востребована на рынке Китая».

Фото: Инна Подшивалова: «Китай — серьезный партнер и крупный рынок потребления»

В свою очередь господин Цуй Шаочунь заявил, что «знаком с продукцией «Макфы», она популярна в Китае и увиденное на предприятии впечатляет», а также пригласил компанию принять участие в сельскохозяйственной выставке в Чанчуне.

Такие визиты важны, поскольку потенциальные покупатели могут увидеть производство вживую, оценить и сделать выбор. Тем более, что Китай — это серьезный партнер и крупный рынок потребления, — рассказала заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова. — В прошлом году Южный Урал экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на 150,4 млн долларов, в планах на этот год увеличение экспортных поставок до 164 млн.

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Стоит отметить весомую роль государства в поддержке производителей в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К примеру, «Макфа» получала федеральные субсидии для компенсации части затрат на перевозку продукции и сертификацию продукции для экспорта. Также компания применяет такой инструмент господдержки как помощь в продвижении бренда и торговых марок. К примеру, государство компенсирует до половины и более затрат на участие в международных выставках.

Фото: продукция «Макфы» в Китае считается знаком российского качества