С опережением: «Екатеринбурггаз» построил сети для подключения жителей по догазификации

Долгожданный газ пришел на новые улицы посёлка Садовый в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Комплексный проект газификации этой территории стартовал в октябре прошлого года.

Он предусматривал газоснабжение всех земельных участков, расположенных на данной территории, — вне зависимости от того, есть заявка на догазификацию от жителей или нет. Газовую инфраструктуру специалисты построили в рекордные сроки и с опережением графика — всего за три месяца.

Применили комбинированный способ строительства — часть работ выполнялась открытым способом, а часть методом наклонно-направленного бурения. Подземные газопроводы выполнены из полиэтиленовых труб. Проложено более трех километров газопровода, в том числе 540 метров газопровода высокого давления второй категории, смонтирован газорегуляторный пункт. Тем самым мы обеспечили возможность подключения около 70 домовладений, — отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Екатеринбурггаз» Павел Михайлов.

Около 60 домовладений уже подали заявки на бесплатное подключение, из них 44 заключили соответствующие договоры. Тех, кто успел подготовить свои домовладения к приходу голубого топлива, уже подключают. Накануне специалисты «Екатеринбурггаза» выполнили врезку сети газопотребления абонентов к построенной сети газораспределения.

Перед врезкой проводим контрольную опрессовку вновь построенного газопровода на предмет его целостности, а после уже производятся сварочные работы по присоединению потребителей, — добавил начальник службы подземных сетей Производственного управления № 3 АО «Екатеринбурггаз» Алексей Поднебесных.

Первым газ пришел в дом семьи Тулынкиных на улице Веселая Горка. Этого момента здесь ждали семь лет. Всё это время обогревать жилище приходилось при помощи электричества. Теперь глава семьи признается, что рассчитывает на значительную экономию бюджета.

Последние счета за электричество в январе у нас были на 23 тысячи рублей. Сами понимаете — сумма большая. Теперь с природным газом платить за отопление будем меньше. Особенно радостно, что запустили нас намного раньше обещанного срока: в 2023 году, а не в 2026. Здорово! — поделился впечатлениями Илья Тулынкин.

В рамках первичного пуска газа специалисты службы домовых сетей проверили работоспособность газового котла, параметры давления, отсутствие утечек, настроили оборудование, рассказали новому абоненту о правилах обращения с газом.

Специалисты теперь ожидают, когда остальные заявители смонтируют свои внутренние сети газопотребления — «Екатеринбурггаз» готов подключать всех в сжатые сроки. В рамках госпрограммы догазификации в уральской столице сейчас интенсивно строят газопроводы.

В ближайших планах «Екатеринбурггаза» реализовать еще шесть подобных комплексных проектов газификации в разных районах города.

На сегодняшний день жители уральской столицы подали 1812 заявок на бесплатное подключение к газу частных жилых домов, 1545 соответствующих договоров заключено, 575 из них исполнено — т.е. газ доведен до границ участков заявителей.

Напомним, что программа по социальной газификации, объявленная президентом Владимиром Путиным, предусматривает бесплатное подведение газовой трубы к границам участка заявителя. Сети по территории земельного участка, разводку внутри дома и монтаж приобретенного оборудования оплачивает собственник. Впрочем, разработаны меры социальной поддержки для льготных категорий граждан — ветеранов и пенсионеров, многодетных семей и т.д. Размер максимальной субсидии для льготников при подключении частных домов был увеличен до 250 тыс. руб. Кроме того, есть возможность газификации за счет областного материнского капитала, который с 2023 составляет 160 687 руб.

Подать заявку на заключение договора на технологическое присоединение можно несколькими способами:

— через сайт Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ;

— на портале Госуслуг;

— лично в центре обслуживания клиентов АО «Екатеринбурггаз» (улица Белинского, 37).

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