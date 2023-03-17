Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Однако уже скоро к повышению ставки может привести ухудшение условий внешней торговли на фоне геополитической напряженности, указал регулятор. Пока же экономика, по его данным, восстанавливается.

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ указал на умеренные текущие темпы прироста цен и существенное снижение инфляционных ожиданий населения, хоть они и остаются на повышенном уровне. При этом деловая и потребительская активность продолжает восстанавливаться.

По оценке ЦБ, в феврале годовая инфляция снизилась до 11% против 11,8% в январе, а с начала 2023 г. усредненные текущие темпы прироста цен находятся вблизи 4% в годовом выражении. Центробанк прогнозирует, что в ближайшие месяцы годовая инфляция временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, по итогам 2023 г. составит 5-7% и вернется к 4% в 2024 г.

Регулятор указал также на продолжающееся восстановление экономической активности. Расширение внутреннего спроса способствует улучшению деловых настроений, несмотря на некоторое ухудшение внешних условий. Вместе с тем россияне как потребители ведут себя осторожно — склонность к сбережению остается высокой.

На российскую экономику также влияет состояние рынка труда: на фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, что может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат.

Центробанк указал также, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков. К ним он относит прежде всего влияние геополитической напряженности на условия внешней торговли, что может ослабить спрос на товары российского экспорта, ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран, нехватку рабочей силы в отдельных отраслях и повышенные инфляционные ожидания.