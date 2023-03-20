В Швейцарии произошло спешное слияние двух крупнейших банков

Credit Suisse, второй по величине швейцарский банк со 150-летней историей, будет продан своему главному конкуренту всего за $2 млрд на фоне многочисленных финансовых проблем.

Национальный банк Швейцарии объявил, что UBS поглощает Credit Suisse: сделка прошла в ускоренном виде и была заключена в прошедшие выходные. Ее сумма составила более $2 млрд, тогда как на закрытии торгов в пятницу капитализации Credit Suisse достигала $8 млрд. Впрочем, сумма сделки в 30 раз меньше, чем капитализация банка на пике в 2007 г.

Причиной поглощения стали многочисленные финансовые и репутационные проблемы, с которыми Credit Suisse столкнулся в последние годы. Так, в 2019 г. в банке разразился шпионский скандал, который привел к отставке его гендиректора Тиджана Тиама. Банк также понес $4,7 млрд убытков из-за краха хедж-фонда Archegos в марте 2021 г.

В феврале 2023 г. Credit Suisse отчитался о крупнейшем годовом убытке со времен 2008 г. и сообщил, что в IV квартале клиенты забрали со счетов больше 110 млрд швейцарских франков. 14 марта Credit Suisse признал «существенные недостатки» в раскрытии финансовой информации за предыдущие два года, а его крупнейший акционер, Saudi National Bank, решил, что не будет поддерживать банк. После этого отток депозитов из него ускорился.

Сделку одобрили банковские регуляторы Швейцарии, Европы и США. Правительство Швейцарии будет поддерживать UBS, оба банка могут получить кредит на 100 млрд швейцарских франков, чтобы поддержать ликвидность. UBS также получит от правительства гарантии возмещения ущерба на сумму 9 млрд франков, если понесет финансовые потери от приобретения убыточных активов Credit Suisse.