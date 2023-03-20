СКР завел уголовное дело против судей МУС, которые вынесли решение об аресте Путина

Решение об аресте российского президента и уполномоченного по правам ребенка в ведомстве назвали незаконным. Медведев и вовсе пригрозил «точечным применением» ракеты по гаагскому зданию суда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана и судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, сообщила пресс-служба ведомства. 17 марта стало известно, что судьи МУС вынесли решения об аресте президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. <…> В действиях судей Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ — заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений, — заявили в СКР.

Там добавили, что по Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

В сообщении международного суда в Гааге говорилось, что Владимир Путин и Мария Львова-Белова подозреваются в «незаконной депортации и перемещении детей» из тех районов Украины, где проходит СВО, в Российскую Федерацию.

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев после решения МУС заявил, что «произошло окончательное обрушение системы международного права», потому что страны предпочтут договариваться между собой, а не обращаться в международные институты. Он также добавил, что «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда».