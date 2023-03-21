Цифровизация работы ТСЖ. Как сделать работу председателя легче

На рынке управления домами наметилась тенденция — председатели нацелены на цифровизацию жизни ТСЖ. Как в этом помогает управляющая компания, рассказал эксперт УК «Территория» Роман Кириллов.

В Екатеринбурге зарегистрировано более 950 ТСН (ТСЖ). Из них ежегодно около 3% прекращают свою деятельность, а более 12% принимают решение о смене членов правления и Председателя ТСЖ. Сегодня на эту должность приходят молодые, амбициозные, те, кто уже живет в онлайн-мире и привык «держать руку на пульсе». Но как это сделать именно в части управления домом пока не знает.

Когда председатель только вступает в должность, ему важно понимать, как вообще выстроить работу ТСЖ. Обратившись к нам, он получает не только полный аудит деятельности, но и свою персональную формулу эффективного управления, — объясняет директор направления по работе с ТСЖ в УК «Территория» Роман Кириллов.

Чем именно управляющая компания может помочь ТСЖ? В первую очередь предоставлением востребованных сервисов, а именно:

аварийно-диспетчерское прикрытие

юридическое сопровождение

начисление квитанций и бухгалтерский учёт

консультации и технические заключения по любым инженерным системам и конструктивным элементам дома.

Но, самое главное, ТСЖ получает удобную цифровую систему, где в режиме реального времени председатель может следить за работой и всеми процессами на своём доме.

Наше мобильное приложение позволяет работать с CRM-системой, обращениями собственников, отслеживать статус проведения тех или иных работ, облегчает процесс подготовки и проведения общего собрания и мн. др., — продолжает Роман Кириллов.

Что в итоге получает председатель? Фактически, он делегирует решение вопросов по биллингу, юриспруденции, эксплуатации и капремонту профильным специалистам, оставаясь при этом на месте руководителя с возможностью контроля работы с оплатой по факту. И все это имея под рукой только мобильный телефон.

Что получают собственники? Удобное мобильное приложение по передаче данных индивидуальных счётчиков и оплаты квитанций плюс своевременное информирование о важных событиях дома. Будь то плановое отключение воды или новость о собрании. Такой способ становится отличной альтернативой чата дома, когда есть уверенность, что срочные объявления и сообщения не потеряются в потоке обсуждений.

Узнать больше о том, как выстроить формулу эффективного управления в ТСЖ можно на сайте управляющей компании «Территория» в соответствующем разделе «Услуги для ТСЖ» или воспользовавшись сервисом «Услуги УК для ТСЖ» на главной странице сайта.