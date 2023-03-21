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СК пришел с обысками ко второму крупному блогеру. Их обвиняют в неуплате налогов

СК пришел с обысками ко второму крупному блогеру. Их обвиняют в неуплате налогов
Иллюстрация: Страница Александры Митрошиной в Instagram

Александру Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 120 млн руб. Она стала вторым блогером-миллионником, против которых завели дело из-за уклонения от уплаты налогов.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело против популярного блогера Александры Митрошиной по ч. 2 ст. 198 УК РФ — ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 120 млн руб. По месту регистрации Митрошиной проведены обыски.

По версии следствия, Митрошина с октября 2020 по май 2022 гг., будучи ИП на упрощенной системе налогообложения, заработала от продажи обучающих курсов существенно больше, чем можно по лимиту на этом налоговом режиме. Для этого блогер использовала подконтрольные ей ИП. 

Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей, — говорится в телеграм-канале ведомства. 

На блог Александры Митрошиной в Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской) подписаны более 4 млн человек. 

В июне 2022 г. Митрошина сообщила, что налоговая в России обвиняет ее в неуплате более 200 млн руб. Она подчеркнула, что «всегда работала честно, в белую, без намерения обмануть государство». «Что я буду делать? Оплачивать. Действовать в рамках закона, каким бы он ни был. Не пытаясь «порешать» вопрос и избежать оплаты. Теперь — точно начинаю с нуля», — писала она.

В начале марта 2023 г. дело по аналогичному обвинению завели против другого популярного блогера — Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артёма. Они не признавали своей вины.

 

Автор: Андрей Пермяков
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