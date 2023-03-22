Отрицание, боль… Китай. Что представляет из себя авторынок России после 2022 г.
Самый дорогой авторынок в мире теперь — авторынок России. Что происходит и на чем будут ездить россияне в ближайшем будущем? Эксперты — о том, что планируют жить не «Ладой» единой.
В Екатеринбурге прошел круглый стол, на котором представители авторынка обсудили происходящее с поставками и продажами машин в стране. Для кого будет работать параллельный импорт, каким слоям населения придется сделать выбор в пользу исключительно китайских автомобилей и сколько стоит новый «Москвич» — в материале DK.RU. На встрече присутствовали Алена Катарина, руководитель отдела развития ГК «Автобан»; Алексей Кишеев, директор по продажам и маркетингу автоцентров «Восточный Ветер»; Андрей Гук, руководитель отдела продаж автосалона «Electrocars»; Вячеслав Дорофеев, директор Екатеринбургского представительства лизинговой компании CARCADE; Анастасия Ротарь, региональный директор компании «Интерлизинг» по УрФО; Елена Гердт, управляющий директор департамента автокредитования Росбанка.
Что происходит: дорого, редко и с восточным колоритом
В начале разговора эксперты признали, что 2022 год был для рынка очень сложным и выжить многим компаниям удалось только за счет быстрой адаптации и принятии любых изменений. Андрей Гук, представитель «Electrocars», подчеркнул, что рынок нокаутирован и сейчас его «спасают» только китайские автопроизводители, отношение к которым резко поменялось:
— До 2022 года продажи легковых автомобилей у нас держались на уровне 1,5 – 1,7 млн в год, большую долю занимал отечественный производитель, второе место было у локальной сборки европейцев, на китайцев вообще никто не смотрел. Тогда китаец был эксперимент, как с электроавтомобилем, теперь же их продажи растут огромными темпами.
Эксперт привел такие цифры:
— Если сравнивать декабрь 2021 и 2022 гг., то цифры такие: продажи китайских машин выросли с 9,8% в общих продажах до 37%, европейские авто с 28% упали до 7,3%, корейских автомобилей вместо 22% стало 11%.
Машины сильно выросли в цене, у людей же денег больше не становится, поэтому в 2023 г. ждем, что продаваться будет прежде всего LADA, за ней пойдет Geely, CHERY и остальные китайцы. В 2022 году падение было у всех — LADA, KIA, Hyundai, Renault, CHERY, Haval — но китайцев оно затронуло меньше всего.
Елена Гердт, управляющий директор департамента автокредитования Росбанка, отметила, что в начале 2022 г., на фоне общей растерянности рынка, были и те, кто готов был брать кредит на машину по весьма высокой ставке:
— Легче стало в мае. К этому времени китайские бренды поняли, какой шанс им выпал и начали политику по привлечению клиентов за счет максимально интересных тарифов, предложили рынку машины в рассрочку, с кредитной ставкой 0,01%. Программа эта есть и сейчас, и она очень влияет на рост продаж.
Кроме того, новый импульс развития получил рынок подержанных автомобилей:
В основном он актуален для тех, кто предпочитает европейские и корейские марки, а также для тех, кто не готов отдавать много денег за новый автомобиль — доходы не выросли, а автомобили сильно подорожали, — добавила Елена Гердт.
Алексей Кишеев согласился с тем, что китайские автопроизводители захватывают рынок России, но проблем это, по его мнению, только добавит. Дело в том, что автопроизводители из Поднебесной не уделяют внимания формированию первичного спроса, и это может уже через пару лет сильно снизить обороты на рынке:
— Привычные марки ушли, было гигантское масштабирование цен, к которому покупатель не привык до сих пор. Привычные марки заменили китайские бренды, они совместно с российскими брендами показали к февралю 2023 г. соотношение продаж 40% и 40%.
Часть рынка приходится на российско-китайские машины, это Evolute и «Москвич», остальное — остатки авто брендов из Европы и Кореи, которые еще теплятся на складах и те, что завозятся параллельным импортом.
Есть один нюанс, который связан с Китаем. У китайцев рынок очень большой, в год продаются миллионы машин. Это совершенно другие условия продажи, поэтому формирование внутри Китая первичного спроса отсутствует у производителей, это не их конек. На другие рынки они приходят с таким же устоем: не собираются заниматься развитием спроса. Они пытаются схватить клиента на последнем этапе, когда у него уже есть намерение купить машину, а не развивать у людей потребность в автомобиле как персональном средстве передвижения. При таком подходе к развитию рынка он быстро деградирует.
Анастасия Ротарь, представитель компании «Интерлизинг» же уверена, что сейчас автопроизводителям Китая и не нужно работать над развитием первичного спроса, ведь покупатели у них будут и без этого:
— Зачем китайцам это, если рынок пустой? Сейчас на рынке представлены в основном отечественные и китайские бренды.
Также Анастасия Ротарь сравнила ситуацию 2022 г. с тем, что происходило на рынке в декабре 2014 г.: «Тогда тоже был резкий скачок валюты, ценники переписывались каждый день, был лихорадочный спрос, все думали, что покупают автомобили в последний раз, все брали по завышенным в полтора-два раза ценам. Многие думали, что позже смогут перепродать машину и заработать».
— С марта по июнь, пока были очень высокие ставки, технику в лизинг покупал и малый, и средний, и крупный бизнес, но исключительно под рабочие контракты, параллельно буквально сметались с рынка премиальные легковые машины. С июня, когда ключевая ставка стала 9-10%, микробизнес начал выходить из шока, у него появились потребности.
В итоге сейчас покупка в лизинг легкового автомобиля европейского бренда — это пример рынка из 90-х, когда по параллельному импорту покупается б/у автомобиль без гарантий, кот в мешке. Все чаще россияне смотрят на б/у рынок, те компании, у кого более-менее свежий автопарк, остаются при своем — везут параллельным импортом запчасти, договариваются как-то. Стадии принятия новых цен и нового ассортимента пока у многих нет. Но когда читаешь, что авторынок в России самый дорогой авторынок в мире — неприятно. Но, поскольку, других вариантов на сегодня нет, работаем с тем, что есть на рынке — это и параллельный импорт у автодилеров, и б/у автомобили от физических и юридических лиц.
В целом участники встречи сошлись во мнении, что россиянам предстоит долгий путь принятия и новых цен на автомобили (новая машина среднего класса теперь будет стоить не меньше 2-3 млн руб.), и нового ассортимента, и нового срока владения машинами. Если в 2019 г. средний срок владения автомобилем в РФ составлял 6 лет, сейчас это уже 14 лет. Средний возраст автопарка на Среднем Урале в коммерческом сегменте в 2011 г. был 2,5 года, сейчас это 12,5 лет.
Вячеслав Дорофеев, представитель лизинговой компании CARCADE, рассказал, что после снижения ключевой ставки в 2022 г. ситуация по спросу на лизинг в целом нормализовалась, но изменились предпочтения клиентов: доля легкового транспорта в портфеле сильно уменьшилась, а доля транспортных средств из сегмента строительно-дорожной и грузовой техники, напротив, показала рост.
— Если анализировать продажи автомобилей родом из Китая — тут наши данные коррелируются с общей рыночной ситуацией, виден заметный рост и перспективы дальнейшей позитивной динамики. За 2022 год продажи специальной и дорожно-строительной техники китайского производства составили 53% от всех продаж сегмента, а доля легковых китайских автомобилей в портфеле достигла 12%. Но стоит отметить, что при этом те клиенты, которые приобретали машины класса люкс европейских брендов, еще не готовы пересаживаться на новинки авторынка — они предпочитают параллельный импорт или забирают остатки со складов поставщиков. Поэтому мы активно улучшаем бизнес-процессы и разрабатываем финансовые продукты под актуальные потребности клиентов: готовы финансировать предметы лизинга, поступившие в дилерские центры по параллельному импорту, а также авто с пробегом как с НДС, так и без НДС.
Все на электрокары: пока не получится
Обсудили собравшиеся и рынок электромобилей страны. Работающий с этими машинами Андрей Гук рассказал, что и здесь пока немало вопросов. Эксперт не советует рассматривать этот вариант в качестве первого и основного автомобиля в семье, также рекомендуется установить собственную зарядную станцию на собственной парковке в ЖК или в частном доме. Алена Катарина считает, что дело в том числе в том, что Средний Урал не стимулирует развитие этого авторынка:
— Свердловская область не готова к большим продажам таких машин. Например, в Москве есть субсидии для их владельцев: парковки бесплатные, отмена транспортного налога, отдельные парковочные места, как для инвалидов. У нас же всего этого пока нет.
Андрей Гук так описывает ситуацию:
— Новые электромобили в основном покупают обеспеченные люди, они готовы приобрести китайский электромобиль премиум-класса как альтернативу ушедшим из нашей страны BMW, Mercedes, Audi и т.д. Если бы производители премиальных китайских электромобилей не боялись вторичных санкций и приняли решение официально зайти на рынок РФ, то продажи таких машин бы ли бы в разы больше, чем сейчас.
Пока же китайские автопроизводители везут электрокары премим-класса в Россию не слишком активно:
— У нас даже сейчас часть сделок по электромобилям — в кавычках параллельный импорт. Это машины, которые завозятся только на физические лица, мы не можем завезти их на юридическое лицо, так как машина просто не сертифицирована — других вариантов просто нет. Наш рынок для премиума Китая, как и для BMW — не очень интересен по объемам. BMW интересно продавать в Китай, в Америку, Европу, но не в Россию. С точки зрения продаж неликвида седьмой серии — да, мы интересны были, но не более. С Китаем получается аналогично: в Норвегии их премиум-сегмент скупают сразу всю партию, в России же не факт, что машины вообще продадутся, тем более быстро. С точки зрения инвестиций в страну все непонятно, так что Китай хоть и дружественная страна для нас, но никакой их премиум к нам не зашел, — говорит Андрей Гук.
«Москвич»: очень интересно и очень дорого
Продажи обновленного «Москвича» стартовали 1 марта 2023 г. эксперты подчеркивают, что интерес к машине на уровне «посмотреть» очень высокий, будет ли такой же интерес к «покупать» — вопрос. Машина стоит от 2 млн руб., есть и вариант электрокара в исполнении марки, за этот вариант придется заплатить 3,5 млн руб.
Кто выберет Китай уже завтра?
Эксперты сошлись во мнении, что в ближайшие годы на китайский автопром пересядет прежде всего средний класс россиян. Люди с достатком ниже будут ездить на том, что у них было к 2022 г. или искать на рынке подержанных автомобилей более-менее достойные варианты. Те, кто привык к автомобилям самого высокого класса, продолжат покупать их, используя параллельные импорт и не обращая внимание на то, что замена помятого капота будет доходить до 300 тыс. руб.
Владелец Mercedes-Benz GLE не пересядет на EXEED, а вот владелец BMW X3 — пересядет, его можно переубедить.
Елена Гердт отметила, что тенденция уже заметна: те, кто в начале 2022 года брали в кредит автомобили Mercedes и BMW, сейчас нередко продают их и пересаживаются на машины от китайских производителей. Дело в том числе в том, что обслуживать европейский премиум с каждым месяцем становится все сложнее и дороже.
При этом эксперты подчеркивают: выбор китайского автомобиля сейчас не такая ужасная перспектива, как кажется многим. У машин заметно выросло качество, и гарантия на машину из салона в семь лет это подтверждает
— Это обусловлено тем, кто китайцы очень тщательно подходят к технологиям. Например, оцинковка рам дверей — еще два года назад это казалось необычным, а сейчас норма, все так делают. Многослойная обработка кузова – это тоже очень серьезно. Кроме того, китайские автопроизводители тщательно подходят к тому, чтобы обеспечить запчастями всех своих дилеров.
А что с сервисом?
— Бампер привезут, но если полетит мозг — можно ставить машину у забора и идти покупать EXEED. Мозг зависит от воли производителя – там все совмещено со всеми системами, так что даже кулибины в гараже не смогут помочь, — описывает ситуацию Алексей Кишеев.
Что происходит на рынке? Развивается черный автосервис, есть и те, кто выбирает «параллельный ремонт» — машину везут, например, в Казахстан, есть и те, кто прописывает IP-адреса соответствующие, чтобы производителям не было видно, что машина в России. Но помогает это не всем и не всегда. При этом цены на запчасти и сроки их доставки только растут.
На этом фоне вновь неплохо выглядят китайские автопроизводители, которые заметно растут и в направлении сервиса. Катарина Алена, ГК «Автобан», констатирует:
Сервис у китайцев не так развит, но они учатся. Да, они не влияют на спрос, собирают сливки с рынка, но тенденция развития есть, в том числе потому, что сейчас в команды к импортерам в России приходят люди с опытом, которые работали раньше в дилерствах BMW, Mercedes, Volkswagen. Это люди с опытом и осознанием того, что нужно российскому рынку, и они его меняют.
Кто конкурент Китая сейчас? Тот же «китаец» или отечественная Lada
Выбор китайских автомобилей растет месяц за месяцем, уже сейчас в Екатеринбурге работает шесть дилеров CHERRY, хотя еще год назад их было всего три. И если, как рассказала Елена Гердт, еще несколько лет назад дилеры относились к бренду с сомнением, сейчас к ним выстраивается очередь:
— Они очень быстро учатся. За 2022 год сумели ввести необходимые стандарты, у компании все процессы четкие, требования высокие и к дилерами, и к банкам. Они нацелены на то, чтобы завоевать рынок и делают это активно.
Одной из серьезных проблем, однако, остается эргономика салонов: китайские автомобили рассчитаны на средний рост 165 см, а не на российские 185 см. Возможно, со временем, если в стране поймут, что рынок приносит хорошие деньги, автопроизводители решаться на доработку салонов. Пока, однако, речи об этом не идет. Забавляет экспертов рынка и то, что многие новые для России автомобили нужно в прямом смысле слова гуглить при написании — ведь совершенно непонятно, как пишутся названия моделей, а также уточнять произношение, ведь даже уже привычный Haval в России все называют при чтении по-разному.
Что еще?
Заметно меняется политика кредитных организаций: растет срок кредитования. Например, в Росбанке он в 2022 г. был увеличен с максимальных пяти до семи лет, а в ближайшее время может стать еще больше. Сумма первоначального взноса, напротив, уменьшается. В лизинг стали продавать автомобили без НДС.
Также эксперты отметили продолжающийся рост интереса россиян к подписке — «каршерингу на долгий срок». Сейчас автомобиль CHERRY по подписке в Екатеринбурге можно взять за 29 990 в месяц, рассказал представитель автоцентра «Восточный ветер». В эту сумму включено все обслуживание автомобиля кроме парковки и горючего.
Куда дальше? Все зависит от геополитики
Все участники круглого стола сошлись во мнении, что рынок, переживший очень непростой 2022 г., имеет все шансы на нормальное дальнейшее развитие, пусть и с новыми брендами, но только в том случае, если влияние не окажут крупные политические события.
Машины в стране есть, как и доступные программы по их приобретению. Будут ли покупать машины — зависит от того, останутся ли доходы россиян хотя бы на нынешнем уровне.
— Геополитика должна зафиксироваться на стабильном уровне, чтобы инвестпроекты появились и появилось желание задумываться о том, что будет дальше. Однако есть ожидания, что ключевая ставка будет подниматься, так как деньги стали дороже. Сейчас у нас затишье после бури — мы пытаемся понять, куда идем и что нужно делать. Прошел шторм, все вымел, сейчас ростки чего-то уже есть. Что из них вырастет? «Москвичи», «китайцы», — констатировала Анастасия Ротарь.
— Машины будут покупать, но кто и в какой сегмент уйдет — будет понятно потом. Сейчас у нас отрицательный ВВП и это тоже нехорошо. Но кто быстрее смекнет что делать — останется на плаву, — согласен с Анастасией Андрей Гук.
Параллельный импорт, по мнению экспертов, займет не более 10% от авторынка страны, и по большей части это будут премиальные бренды. Дадут ли развиваться этому направлению — опять же вопрос государственного уровня.
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