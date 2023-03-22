Отрицание, боль… Китай. Что представляет из себя авторынок России после 2022 г.

Самый дорогой авторынок в мире теперь — авторынок России. Что происходит и на чем будут ездить россияне в ближайшем будущем? Эксперты — о том, что планируют жить не «Ладой» единой.

В Екатеринбурге прошел круглый стол, на котором представители авторынка обсудили происходящее с поставками и продажами машин в стране. Для кого будет работать параллельный импорт, каким слоям населения придется сделать выбор в пользу исключительно китайских автомобилей и сколько стоит новый «Москвич» — в материале DK.RU. На встрече присутствовали Алена Катарина, руководитель отдела развития ГК «Автобан»; Алексей Кишеев, директор по продажам и маркетингу автоцентров «Восточный Ветер»; Андрей Гук, руководитель отдела продаж автосалона «Electrocars»; Вячеслав Дорофеев, директор Екатеринбургского представительства лизинговой компании CARCADE; Анастасия Ротарь, региональный директор компании «Интерлизинг» по УрФО; Елена Гердт, управляющий директор департамента автокредитования Росбанка.

Что происходит: дорого, редко и с восточным колоритом

В начале разговора эксперты признали, что 2022 год был для рынка очень сложным и выжить многим компаниям удалось только за счет быстрой адаптации и принятии любых изменений. Андрей Гук, представитель «Electrocars», подчеркнул, что рынок нокаутирован и сейчас его «спасают» только китайские автопроизводители, отношение к которым резко поменялось:

— До 2022 года продажи легковых автомобилей у нас держались на уровне 1,5 – 1,7 млн в год, большую долю занимал отечественный производитель, второе место было у локальной сборки европейцев, на китайцев вообще никто не смотрел. Тогда китаец был эксперимент, как с электроавтомобилем, теперь же их продажи растут огромными темпами.

Андрей Гук, руководитель отдела продаж автосалона «Electrocars», фото DK.RU

Эксперт привел такие цифры:

— Если сравнивать декабрь 2021 и 2022 гг., то цифры такие: продажи китайских машин выросли с 9,8% в общих продажах до 37%, европейские авто с 28% упали до 7,3%, корейских автомобилей вместо 22% стало 11%.

Машины сильно выросли в цене, у людей же денег больше не становится, поэтому в 2023 г. ждем, что продаваться будет прежде всего LADA, за ней пойдет Geely, CHERY и остальные китайцы. В 2022 году падение было у всех — LADA, KIA, Hyundai, Renault, CHERY, Haval — но китайцев оно затронуло меньше всего.

Елена Гердт, управляющий директор департамента автокредитования Росбанка, отметила, что в начале 2022 г., на фоне общей растерянности рынка, были и те, кто готов был брать кредит на машину по весьма высокой ставке:

— Легче стало в мае. К этому времени китайские бренды поняли, какой шанс им выпал и начали политику по привлечению клиентов за счет максимально интересных тарифов, предложили рынку машины в рассрочку, с кредитной ставкой 0,01%. Программа эта есть и сейчас, и она очень влияет на рост продаж.

Елена Гердт, управляющий директор департамента автокредитования Росбанка, фото DK.RU

Кроме того, новый импульс развития получил рынок подержанных автомобилей:

В основном он актуален для тех, кто предпочитает европейские и корейские марки, а также для тех, кто не готов отдавать много денег за новый автомобиль — доходы не выросли, а автомобили сильно подорожали, — добавила Елена Гердт.

Алексей Кишеев согласился с тем, что китайские автопроизводители захватывают рынок России, но проблем это, по его мнению, только добавит. Дело в том, что автопроизводители из Поднебесной не уделяют внимания формированию первичного спроса, и это может уже через пару лет сильно снизить обороты на рынке:

— Привычные марки ушли, было гигантское масштабирование цен, к которому покупатель не привык до сих пор. Привычные марки заменили китайские бренды, они совместно с российскими брендами показали к февралю 2023 г. соотношение продаж 40% и 40%.

Алексей Кишеев, директор по продажам и маркетингу автоцентров «Восточный Ветер», фото DK.RU

Часть рынка приходится на российско-китайские машины, это Evolute и «Москвич», остальное — остатки авто брендов из Европы и Кореи, которые еще теплятся на складах и те, что завозятся параллельным импортом.

Есть один нюанс, который связан с Китаем. У китайцев рынок очень большой, в год продаются миллионы машин. Это совершенно другие условия продажи, поэтому формирование внутри Китая первичного спроса отсутствует у производителей, это не их конек. На другие рынки они приходят с таким же устоем: не собираются заниматься развитием спроса. Они пытаются схватить клиента на последнем этапе, когда у него уже есть намерение купить машину, а не развивать у людей потребность в автомобиле как персональном средстве передвижения. При таком подходе к развитию рынка он быстро деградирует.

Анастасия Ротарь, представитель компании «Интерлизинг» же уверена, что сейчас автопроизводителям Китая и не нужно работать над развитием первичного спроса, ведь покупатели у них будут и без этого:

— Зачем китайцам это, если рынок пустой? Сейчас на рынке представлены в основном отечественные и китайские бренды.

Также Анастасия Ротарь сравнила ситуацию 2022 г. с тем, что происходило на рынке в декабре 2014 г.: «Тогда тоже был резкий скачок валюты, ценники переписывались каждый день, был лихорадочный спрос, все думали, что покупают автомобили в последний раз, все брали по завышенным в полтора-два раза ценам. Многие думали, что позже смогут перепродать машину и заработать».

Анастасия Ротарь, региональный директор компании «Интерлизинг» по УрФО, фото DK.RU

— С марта по июнь, пока были очень высокие ставки, технику в лизинг покупал и малый, и средний, и крупный бизнес, но исключительно под рабочие контракты, параллельно буквально сметались с рынка премиальные легковые машины. С июня, когда ключевая ставка стала 9-10%, микробизнес начал выходить из шока, у него появились потребности.

В итоге сейчас покупка в лизинг легкового автомобиля европейского бренда — это пример рынка из 90-х, когда по параллельному импорту покупается б/у автомобиль без гарантий, кот в мешке. Все чаще россияне смотрят на б/у рынок, те компании, у кого более-менее свежий автопарк, остаются при своем — везут параллельным импортом запчасти, договариваются как-то. Стадии принятия новых цен и нового ассортимента пока у многих нет. Но когда читаешь, что авторынок в России самый дорогой авторынок в мире — неприятно. Но, поскольку, других вариантов на сегодня нет, работаем с тем, что есть на рынке — это и параллельный импорт у автодилеров, и б/у автомобили от физических и юридических лиц.

В целом участники встречи сошлись во мнении, что россиянам предстоит долгий путь принятия и новых цен на автомобили (новая машина среднего класса теперь будет стоить не меньше 2-3 млн руб.), и нового ассортимента, и нового срока владения машинами. Если в 2019 г. средний срок владения автомобилем в РФ составлял 6 лет, сейчас это уже 14 лет. Средний возраст автопарка на Среднем Урале в коммерческом сегменте в 2011 г. был 2,5 года, сейчас это 12,5 лет.

Вячеслав Дорофеев, представитель лизинговой компании CARCADE, рассказал, что после снижения ключевой ставки в 2022 г. ситуация по спросу на лизинг в целом нормализовалась, но изменились предпочтения клиентов: доля легкового транспорта в портфеле сильно уменьшилась, а доля транспортных средств из сегмента строительно-дорожной и грузовой техники, напротив, показала рост.

Вячеслав Дорофеев, директор Екатеринбургского представительства лизинговой компании CARCADE, фото DK.RU

— Если анализировать продажи автомобилей родом из Китая — тут наши данные коррелируются с общей рыночной ситуацией, виден заметный рост и перспективы дальнейшей позитивной динамики. За 2022 год продажи специальной и дорожно-строительной техники китайского производства составили 53% от всех продаж сегмента, а доля легковых китайских автомобилей в портфеле достигла 12%. Но стоит отметить, что при этом те клиенты, которые приобретали машины класса люкс европейских брендов, еще не готовы пересаживаться на новинки авторынка — они предпочитают параллельный импорт или забирают остатки со складов поставщиков. Поэтому мы активно улучшаем бизнес-процессы и разрабатываем финансовые продукты под актуальные потребности клиентов: готовы финансировать предметы лизинга, поступившие в дилерские центры по параллельному импорту, а также авто с пробегом как с НДС, так и без НДС.

Все на электрокары: пока не получится

Обсудили собравшиеся и рынок электромобилей страны. Работающий с этими машинами Андрей Гук рассказал, что и здесь пока немало вопросов. Эксперт не советует рассматривать этот вариант в качестве первого и основного автомобиля в семье, также рекомендуется установить собственную зарядную станцию на собственной парковке в ЖК или в частном доме. Алена Катарина считает, что дело в том числе в том, что Средний Урал не стимулирует развитие этого авторынка:

— Свердловская область не готова к большим продажам таких машин. Например, в Москве есть субсидии для их владельцев: парковки бесплатные, отмена транспортного налога, отдельные парковочные места, как для инвалидов. У нас же всего этого пока нет.

Алена Катарина, руководитель отдела развития ГК «Автобан», фото DK.RU

Андрей Гук так описывает ситуацию:

— Новые электромобили в основном покупают обеспеченные люди, они готовы приобрести китайский электромобиль премиум-класса как альтернативу ушедшим из нашей страны BMW, Mercedes, Audi и т.д. Если бы производители премиальных китайских электромобилей не боялись вторичных санкций и приняли решение официально зайти на рынок РФ, то продажи таких машин бы ли бы в разы больше, чем сейчас.

Пока же китайские автопроизводители везут электрокары премим-класса в Россию не слишком активно:

— У нас даже сейчас часть сделок по электромобилям — в кавычках параллельный импорт. Это машины, которые завозятся только на физические лица, мы не можем завезти их на юридическое лицо, так как машина просто не сертифицирована — других вариантов просто нет. Наш рынок для премиума Китая, как и для BMW — не очень интересен по объемам. BMW интересно продавать в Китай, в Америку, Европу, но не в Россию. С точки зрения продаж неликвида седьмой серии — да, мы интересны были, но не более. С Китаем получается аналогично: в Норвегии их премиум-сегмент скупают сразу всю партию, в России же не факт, что машины вообще продадутся, тем более быстро. С точки зрения инвестиций в страну все непонятно, так что Китай хоть и дружественная страна для нас, но никакой их премиум к нам не зашел, — говорит Андрей Гук.

«Москвич»: очень интересно и очень дорого

Обновленный «Москвич», ГК «Автобан»

Продажи обновленного «Москвича» стартовали 1 марта 2023 г. эксперты подчеркивают, что интерес к машине на уровне «посмотреть» очень высокий, будет ли такой же интерес к «покупать» — вопрос. Машина стоит от 2 млн руб., есть и вариант электрокара в исполнении марки, за этот вариант придется заплатить 3,5 млн руб.

Кто выберет Китай уже завтра?

Эксперты сошлись во мнении, что в ближайшие годы на китайский автопром пересядет прежде всего средний класс россиян. Люди с достатком ниже будут ездить на том, что у них было к 2022 г. или искать на рынке подержанных автомобилей более-менее достойные варианты. Те, кто привык к автомобилям самого высокого класса, продолжат покупать их, используя параллельные импорт и не обращая внимание на то, что замена помятого капота будет доходить до 300 тыс. руб.

Владелец Mercedes-Benz GLE не пересядет на EXEED, а вот владелец BMW X3 — пересядет, его можно переубедить.

Елена Гердт отметила, что тенденция уже заметна: те, кто в начале 2022 года брали в кредит автомобили Mercedes и BMW, сейчас нередко продают их и пересаживаются на машины от китайских производителей. Дело в том числе в том, что обслуживать европейский премиум с каждым месяцем становится все сложнее и дороже.

При этом эксперты подчеркивают: выбор китайского автомобиля сейчас не такая ужасная перспектива, как кажется многим. У машин заметно выросло качество, и гарантия на машину из салона в семь лет это подтверждает

— Это обусловлено тем, кто китайцы очень тщательно подходят к технологиям. Например, оцинковка рам дверей — еще два года назад это казалось необычным, а сейчас норма, все так делают. Многослойная обработка кузова – это тоже очень серьезно. Кроме того, китайские автопроизводители тщательно подходят к тому, чтобы обеспечить запчастями всех своих дилеров.

А что с сервисом?

— Бампер привезут, но если полетит мозг — можно ставить машину у забора и идти покупать EXEED. Мозг зависит от воли производителя – там все совмещено со всеми системами, так что даже кулибины в гараже не смогут помочь, — описывает ситуацию Алексей Кишеев.

Что происходит на рынке? Развивается черный автосервис, есть и те, кто выбирает «параллельный ремонт» — машину везут, например, в Казахстан, есть и те, кто прописывает IP-адреса соответствующие, чтобы производителям не было видно, что машина в России. Но помогает это не всем и не всегда. При этом цены на запчасти и сроки их доставки только растут.

На этом фоне вновь неплохо выглядят китайские автопроизводители, которые заметно растут и в направлении сервиса. Катарина Алена, ГК «Автобан», констатирует:

Сервис у китайцев не так развит, но они учатся. Да, они не влияют на спрос, собирают сливки с рынка, но тенденция развития есть, в том числе потому, что сейчас в команды к импортерам в России приходят люди с опытом, которые работали раньше в дилерствах BMW, Mercedes, Volkswagen. Это люди с опытом и осознанием того, что нужно российскому рынку, и они его меняют.

Кто конкурент Китая сейчас? Тот же «китаец» или отечественная Lada

Выбор китайских автомобилей растет месяц за месяцем, уже сейчас в Екатеринбурге работает шесть дилеров CHERRY, хотя еще год назад их было всего три. И если, как рассказала Елена Гердт, еще несколько лет назад дилеры относились к бренду с сомнением, сейчас к ним выстраивается очередь:

— Они очень быстро учатся. За 2022 год сумели ввести необходимые стандарты, у компании все процессы четкие, требования высокие и к дилерами, и к банкам. Они нацелены на то, чтобы завоевать рынок и делают это активно.

Одной из серьезных проблем, однако, остается эргономика салонов: китайские автомобили рассчитаны на средний рост 165 см, а не на российские 185 см. Возможно, со временем, если в стране поймут, что рынок приносит хорошие деньги, автопроизводители решаться на доработку салонов. Пока, однако, речи об этом не идет. Забавляет экспертов рынка и то, что многие новые для России автомобили нужно в прямом смысле слова гуглить при написании — ведь совершенно непонятно, как пишутся названия моделей, а также уточнять произношение, ведь даже уже привычный Haval в России все называют при чтении по-разному.

Что еще?

Заметно меняется политика кредитных организаций: растет срок кредитования. Например, в Росбанке он в 2022 г. был увеличен с максимальных пяти до семи лет, а в ближайшее время может стать еще больше. Сумма первоначального взноса, напротив, уменьшается. В лизинг стали продавать автомобили без НДС.

Также эксперты отметили продолжающийся рост интереса россиян к подписке — «каршерингу на долгий срок». Сейчас автомобиль CHERRY по подписке в Екатеринбурге можно взять за 29 990 в месяц, рассказал представитель автоцентра «Восточный ветер». В эту сумму включено все обслуживание автомобиля кроме парковки и горючего.

CHERY TIGGO 8 PRO MAX I WINTER, автоцентры «Восточный Ветер»

Куда дальше? Все зависит от геополитики

Все участники круглого стола сошлись во мнении, что рынок, переживший очень непростой 2022 г., имеет все шансы на нормальное дальнейшее развитие, пусть и с новыми брендами, но только в том случае, если влияние не окажут крупные политические события.

Машины в стране есть, как и доступные программы по их приобретению. Будут ли покупать машины — зависит от того, останутся ли доходы россиян хотя бы на нынешнем уровне.

— Геополитика должна зафиксироваться на стабильном уровне, чтобы инвестпроекты появились и появилось желание задумываться о том, что будет дальше. Однако есть ожидания, что ключевая ставка будет подниматься, так как деньги стали дороже. Сейчас у нас затишье после бури — мы пытаемся понять, куда идем и что нужно делать. Прошел шторм, все вымел, сейчас ростки чего-то уже есть. Что из них вырастет? «Москвичи», «китайцы», — констатировала Анастасия Ротарь.

— Машины будут покупать, но кто и в какой сегмент уйдет — будет понятно потом. Сейчас у нас отрицательный ВВП и это тоже нехорошо. Но кто быстрее смекнет что делать — останется на плаву, — согласен с Анастасией Андрей Гук.

Параллельный импорт, по мнению экспертов, займет не более 10% от авторынка страны, и по большей части это будут премиальные бренды. Дадут ли развиваться этому направлению — опять же вопрос государственного уровня.

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