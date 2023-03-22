Расчеты в юанях, поставки нефти, «мирный план». Главное из переговоров Путина и Си

Стороны договорились наращивать сотрудничество, а план КНР по урегулированию конфликта в Украине может быть взят за основу, но его детали пока неизвестны. К тому же план не нравится Украине и Западу.

В Москве завершились переговоры лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. По итогам пресс-конференции они заявили, что Москва и Пекин решили нарастить сотрудничество в восьми сферах, в том числе финансовой, энергетической и транспортной.

Так, Россия готова нарастить поставки в Китай нефти и природного газа. На переговорах обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2». Путин также заявил, что Россия готова использовать юань как валюту для расчетов с третьими странами.

Мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине. Он предполагает прекращение огня, уважение суверенитета всех сторон и прекращение односторонних санкций. Однако детали китайского плана пока неизвестны. На Западе и в Украине его уже критиковали.

Российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне развития, сказал Владимир Путин. Он отметил, что его взгляды с председателем КНР по большинству актуальных международных и региональных проблем совпадают или очень близки. Оба лидера отметили «рост