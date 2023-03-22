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Расчеты в юанях, поставки нефти, «мирный план». Главное из переговоров Путина и Си

Расчеты в юанях, поставки нефти, «мирный план». Главное из переговоров Путина и Си
Автор фото: Сергей Карпухин. Иллюстрация: ТАСС

Стороны договорились наращивать сотрудничество, а план КНР по урегулированию конфликта в Украине может быть взят за основу, но его детали пока неизвестны. К тому же план не нравится Украине и Западу.

#ПУТИН#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#КИТАЙ#НОВОСТИ

В Москве завершились переговоры лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. По итогам пресс-конференции они заявили, что Москва и Пекин решили нарастить сотрудничество в восьми сферах, в том числе финансовой, энергетической и транспортной. 

Так, Россия готова нарастить поставки в Китай нефти и природного газа. На переговорах обсудили проект газопровода «Сила Сибири-2». Путин также заявил, что Россия готова использовать юань как валюту для расчетов с третьими странами.

Мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине. Он предполагает прекращение огня, уважение суверенитета всех сторон и прекращение односторонних санкций. Однако детали китайского плана пока неизвестны. На Западе и в Украине его уже критиковали.

Российско-китайские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне развития, сказал Владимир Путин. Он отметил, что его взгляды с председателем КНР по большинству актуальных международных и региональных проблем совпадают или очень близки. Оба лидера отметили «рост 
напряжённости во многих регионах мира, накопление конфликтного и кризисного потенциала в глобальной политике и экономике».
Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем, — сказал Владимир Путин.

 

Автор: Андрей Пермяков
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