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«Ростелеком» на Урале подключил умные экраны для сети аптек «Живика»

«Ростелеком» на Урале подключил умные экраны для сети аптек «Живика»
Иллюстрация: «Ростелеком»

Провайдер применил Digital signage решения (цифровые вывески), которые воспроизводят и отображают мультимедиа. Рекламные ролики транслируются на экранах внутри помещений аптечной сети.

#НОВОСТИ

На Урале сервисом «Умные экраны» воспользовались уже более 60 государственных и частных компаний. В последние два года в регионе наблюдается рост реализации этой услуги на 15-16%, отмечает Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале.

Все чаще предпринимателей заботят вопросы о том, как лучше рассказать клиентам о новых продуктах, как привлечь внимание к рекламной акции и, конечно, как увеличить продажи. Digital signage решения позволяют централизованно управлять всеми экранами из Личного кабинета, показывать динамические и анимированные заставки, при этом выстраивая медиаплан и расписание, а также проводить опросы и транслировать отзывы покупателей, — добавляет спикер.

Решение состоит из устройства трансляции и программного обеспечения, предоставляемого компанией «Ростелеком». Информацию для клиентов можно показывать на телевизорах, планшетах или мониторах. Перед внедрением услуги пользователь имеет возможность оценить не только качество, но и эффективность решения.

Главное преимущество услуги «Умные экраны» заключается в том, что заказчику не нужно вкладываться в создание серверных мощностей. Клиент не закупает оборудование и софт, не несет расходы на техподдержку — «Ростелеком» организует все под ключ, что позволяет заказчику значительно экономить на инвестициях, — говорит Иван Пичугин, вице-президент «Ростелекома» на Урале.

Умные экраны установлены в филиалах аптеки «Живика», находящихся в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае. В планах у аптечной сети — дальнейшее расширение географии использования сервиса. Всего же с февраля 2022 г. компания подключила услугу «Умные экраны» от «Ростелекома» в более чем 100 торговых точках.

Наша компания много лет внедряет в работу актуальные цифровые решения, нацеленные на улучшение сервиса для клиентов. Информирование посетителей с помощью технологии «Умные экраны» позволяет сделать это максимально оперативно, — добавляет Сергей Миронов, директор по информационным технологиям аптечной сети «Живика».

Реклама. ПАО «Ростелеком»

Автор: Гринина Ирина
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