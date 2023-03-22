Лифты за год подорожали на треть. Регионам приходится менять их неравномерно и в рассрочку

В России нужно заменить примерно 100 тыс. лифтов в многоквартирных домах, но в ближайшие годы средств на это не хватит. К тому же ситуация сильно отличается от региона к региону.

С начала января по середину марта 2023 г. регионы потратили 17,1 млрд руб., чтобы приобрести 4,8 тыс. лифтов в рамках программы капремонта жилых домов, пишет «Коммерсантъ» на основе подсчетов ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО). Это в 3,6 раза больше, чем годом ранее, но в 2021 г. за этот же период было закуплено 5,5 тыс. лифтов на 13,4 млрд руб.

При этом почти половина закупок (2,3 тыс.) пришлась на долю Нижегородской области, тогда как годом ранее власти региона не приобрели ни одного лифта. Доля Татарстана составила 17%, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее. Остальные регионы закупали небольшое количество новых лифтов из-за сокращения региональных и муниципальных программ капремонта жилья и приобретения новых лифтов, считают участники рынка.

К тому же цены на новые лифты выросли: трудности с поставками зарубежных комплектующих привели к тому, что производство лифтового оборудования с начала 2022 г. подорожало в среднем на 30-40%, говорит гендиректор завода «Московское электрооборудование и лифты» Руслан Родиков.

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Регионам приходится договариваться с производителями лифтов о оплате в рассрочку, хотя раньше такой механизм почти не использовался. В частности, на такой шаг пошла Нижегородская область. За счет использования программ рассрочки объемы закупок лифтов региональными властями восстановятся к уровню 2021 г. уже в этом году, считают эксперты.

Сейчас в России каждый пятый лифт эксплуатируется дольше предельно допустимых 25 лет и подлежит замене. Всего же до 2025 г. в России нужно обновить примерно 100 тыс. лифтов, оценили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Из-за недостатка средств властями регионов пока запланированы закупки только половины этого объема, говорит эксперт «НЭО Центра» Сергей Нецветаев.