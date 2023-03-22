Мошенники начали вовлекать россиян в свои хитрые схемы: как не попасться?

Россиянам, ранее пострадавшим от действий мошенников, стали предлагать работу якобы с органами госбезопасности. На самом деле так злоумышленники используют клиентов в качестве дроппера.

По данным «Яндекс» и аналитического агентства А2:Research, только в период с мая по август 2022 г. 70% россиян столкнулись с телефонным мошенничеством. Почти половина опрошенных (49%) рассказала, что сразу смогла распознать злоумышленника (они представлялись сотрудниками банка или МВД). Каждый пятый (20%) респондент почувствовал неладное, когда позвонившие попросили предоставить персональные данные, 15% — когда звонок поступил якобы от известного голосового помощника.

Самые распространенные схемы телефонного обмана россиян оказались такими: звонившие сообщали о том, что им поступил запрос о переводе большой суммы денег со счета абонента (28%), о том, что на человека хотят оформить кредит (23%), или уведомляли о крупном выигрыше (17%).

Теперь же, мошенники придумали новую схему вербовки россиян. По данным ВТБ, злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, ранее пострадавших от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. В большинстве случаев целью мошенников становятся люди старшего поколения. Клиента используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег.

Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники придумывают все более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками. Причем для новой схемы привлекаются клиенты, уже пострадавшие от действий злоумышленников, которые хорошо знают о такой проблеме, — отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ.

ВТБ принимает активное участие в совместной работе с ЦБ РФ по противодействию действиям дропперов и считает необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание. Со своей стороны, банк запускает новые способы для приостановки клиентских операций и их блокировки в случае появления нетипичных или сомнительных транзакций.