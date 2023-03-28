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В Екатеринбурге запустили Супер-гид по яркой жизни в городе

В Екатеринбурге запустили Супер-гид по яркой жизни в городе
Иллюстрация: Япокупаю

15 марта портал Япокупаю представил проект «Супер-гид». Путеводитель объединил пять разделов, чтобы каждый екатеринбуржец смог найти в нем все, что необходимо для яркой жизни в городе.

#НОВОСТИ

Теперь любой желающий может ознакомиться со списком топовых городских ресторанов, интересных мест отдыха, оригинальных арт-пространств, бьюти-студий, stand-up площадок и узнать расписание интересных мастер-классов.

Несмотря на формат путеводителя, Супер-гид адресован в первую очередь жителям нашего города. Мы исследуем Екатеринбург уже 27 лет, и мы влюблены в его талантливых художников и стилистов. Нас завораживает калейдоскоп модных брендов и современных бьюти-студий. Мы готовы часами пропадать на мастер-классах, в уютных SPA и классных ресторанах. И мы хотим поделиться своими находками с каждым горожанином. Больше не нужно гуглить часами и листать миллион сайтов, чтобы найти нужную информацию: наш Супер-гид всегда будет доступен в пару кликов в смартфоне, — рассказала Валерия Искакова, главный редактор портала ЯПокупаю.Екатеринбург.

Все локации в Супер-гиде прошли серьезный отбор: их оценивали редакция и читатели портала, а также эксперты в области красоты, отдыха, развлечений. Первыми в гид вошли финалисты всероссийской премии Shopping года 2022, которую проводит портал Япокупаю. Премия посвящена лучшим компаниям и талантливым людям Урала, которые играют значимую роль в жизни Екатеринбурга.

Супер-гид будет постоянно обновляться и пополняться новыми участниками.

Мы будем оценивать предложения наших читателей, следить за развитием рынка, спрашивать экспертов и лидеров мнений региона, проводить конкурсы и голосования. Эта гигантская работа запланирована на 2023-й и последующие годы. Наша цель — создать самый полный и экспертный гид по компаниям города. И мы уверены, что Супер-гид станет лучшим другом каждого активного горожанина, — резюмировала Валерия Искакова.

Автор: Гринина Ирина
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