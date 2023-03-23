ЧЕК-лист: как открыть свой бизнес в Дубае

27-29 апреля состоится деловая поездка в Дубай для предпринимателей и топ-менеджеров из России. Участники посетят ведущие компании ОАЭ и компании, которые недавно открылись в Дубае.

Для участников поездки это уникальная возможность обменяться опытом с целью развития бизнеса, а также поиска выхода на новые рынки. Их ждут встречи с предпринимателями и экспертами в своей отрасли: Dodo Pizza, Yalla Market, Whitewille, ЖизньМарт, Торгово-промышленная палата Дубая и другие.

Участников Дубай Бизнес Тура ждет:

Изучение международного опыта по выходу на рынок ОАЭ / Дубая

Экспорт ваших товаров и услуг на рынок ОАЭ и международный рынок

Контакты партнеров в ОАЭ

Новые идеи для развития бизнеса

Полезные знакомства

Экспертные рекомендации

Отдых в кругу единомышленников

Каждый день тура будет посвящен разным темам. Тема первого дня — «Бизнес-стратегия». В этот день участников ждут встречи с директором Dodo Pizza UAE (Дубай) Ильёй Фарафоновым и основателем ЖизньМарта Иваном Зайченко. Также будет организовано посещение Торгово-промышленной палаты Дубая и Yalla Market.

Второй день будет более насыщенным. Участники познакомятся с особенностями маркетинга и рекламы в ОАЭ, встретятся с Дарьей Мигель, креативным директором коммуникационного агентства MIGEL AGENCY и партнёром uno.dos.trends, Валерией Шабельниковой, старшим PR-менеджером PR Hub UAE, Мухамедом Эльшаркави, директором филиала Bidus Digital в ОАЭ и Филиппом Никифоровым, CEO FINIK // Digital Finik FZ-LLC. Экскурсия по вечернему Дубаю завершит этот день.

В заключительный день, посвященный налогам, недвижимости и юридическим темам, участников ждет встреча с Олегом Торбосовым — основателем крупного агентства по продаже недвижимости Whitewill, а также посещение консалтингово-юридической компании, которая предоставит чек-лист по открытию своего юрлица в ОАЭ. Вечером состоится посещение достопримечательностей Дубая.

Количество мест ограниченно. Забронировать место можно на сайте b-week.ru/dubai

Подробности можно узнать у организаторов тура — Z&G.Branding, Z&G.Event