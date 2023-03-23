Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.03
76,83
82,54
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ЧЕК-лист: как открыть свой бизнес в Дубае

ЧЕК-лист: как открыть свой бизнес в Дубае
Иллюстрация: Z&G.Event

27-29 апреля состоится деловая поездка в Дубай для предпринимателей и топ-менеджеров из России. Участники посетят ведущие компании ОАЭ и компании, которые недавно открылись в Дубае.

#НОВОСТИ

Для участников поездки это уникальная возможность обменяться опытом с целью развития бизнеса, а также поиска выхода на новые рынки. Их ждут встречи с предпринимателями и экспертами в своей отрасли: Dodo Pizza, Yalla Market, Whitewille, ЖизньМарт, Торгово-промышленная палата Дубая и другие.

Участников Дубай Бизнес Тура ждет:

  • Изучение международного опыта по выходу на рынок ОАЭ / Дубая
  • Экспорт ваших товаров и услуг на рынок ОАЭ и международный рынок
  • Контакты партнеров в ОАЭ
  • Новые идеи для развития бизнеса
  • Полезные знакомства
  • Экспертные рекомендации
  • Отдых в кругу единомышленников

Каждый день тура будет посвящен разным темам. Тема первого дня — «Бизнес-стратегия». В этот день участников ждут встречи с директором Dodo Pizza UAE (Дубай) Ильёй Фарафоновым и основателем ЖизньМарта Иваном Зайченко. Также будет организовано посещение Торгово-промышленной палаты Дубая и Yalla Market.

Второй день будет более насыщенным. Участники познакомятся с особенностями  маркетинга и рекламы в ОАЭ, встретятся с Дарьей Мигель, креативным директором коммуникационного агентства MIGEL AGENCY и партнёром uno.dos.trends, Валерией Шабельниковой, старшим PR-менеджером PR Hub UAE, Мухамедом Эльшаркави, директором филиала Bidus Digital в ОАЭ и Филиппом Никифоровым, CEO FINIK // Digital Finik FZ-LLC. Экскурсия по вечернему Дубаю завершит этот день.

В заключительный день, посвященный налогам, недвижимости и юридическим темам, участников ждет встреча с Олегом Торбосовым — основателем крупного агентства по продаже недвижимости Whitewill, а также посещение консалтингово-юридической компании, которая предоставит чек-лист по открытию своего юрлица в ОАЭ. Вечером состоится посещение достопримечательностей Дубая.

Количество мест ограниченно. Забронировать место можно на сайте b-week.ru/dubai

Подробности можно узнать у организаторов тура —  Z&G.Branding, Z&G.Event

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Банк ВТБ в Свердловской области возглавила Валентина ЖильцоваБанк ВТБ в Свердловской области возглавила Валентина Жильцова
  • «Сейчас будут изо всех сил показывать, что денег у России больше, чем нужно»«Сейчас будут изо всех сил показывать, что денег у России больше, чем нужно»
  • Все уровни власти и еще 1300 км по хребту. Новый этап жизни Большой уральской тропыВсе уровни власти и еще 1300 км по хребту. Новый этап жизни Большой уральской тропы
  • Суд в Екатеринбурге вынес приговор обанкротившемуся застройщикуСуд в Екатеринбурге вынес приговор обанкротившемуся застройщику
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.