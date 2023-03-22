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Бизнесмена Малика Гайсина отправили под домашний арест

Бизнесмена Малика Гайсина отправили под домашний арест
Иллюстрация: Соцсети завода «Исеть»

Гендиректор завода «Исеть» обвиняется по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Дело рассматривал Верх-Исетский районный суд.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Известный уральский бизнесмен Малик Гайсин проходит обвиняемым по делу о срыве гособоронзаказа. Он является гендиректором завода «Исеть», который производит электрические соединители.

Как сообщили URA.RU в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, 16 марта суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 28 дней, то есть по 13 мая. На момент публикации в апелляционную инстанцию жалоба на меру пресечения пока не поступала.

Напомним, в 1990-е Малик Гайсин был одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, избирался депутатом Госдумы. В 2000-е годы Гайсин ушел из публичной политики.

Сегодня данные о структуре бизнеса Малика Гайсина разнятся. В 2016 г., по данным СМИ, он контролировал более 50 уральских промышленных, фармацевтических и сельскохозяйственных предприятий. В настоящий момент, по данным ЕГРЮЛ, является гендиректором фармацевтического предприятия «Уралбиофарм» и завода «Исеть».

Ранее DK.RU писал, что последний раз Малик Гайсин упоминался в СМИ в связи с продажей Сысертского хлебокомбината. Осенью 2021 г. сообщалось, что владелец хлебокомбината несколько лет умышленно вел предприятие к банкротству, выдавая ему кредиты под 20% годовых. Конечным бенефициаром Сысертского хлебокомбината называют бизнесмена Малика Гайсина.

Автор: Елизавета Порошина
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