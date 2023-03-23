«Это не лобби нотариата». Что изменилось после закрытия личных данных из ЕГРН

Уральская палата недвижимости провела круглый стол, на котором эксперты рассказали об особенностях проведения сделок с недвижимостью в условиях ограничений на раскрытие персональных данных

С 1 марта 2023 г. Росреестр перестал публиковать ФИО собственников в выписках из ЕГРН, если её заказывали третьи лица. Ранее любой желающий мог заказать выписку (например, перед покупкой квартиры) и получить данные об объекте недвижимости и его владельце. Теперь персональные данные правообладателя (ФИО и дата рождения) можно получить только по тем собственникам, которые подали в Росреестр заявление на открытие персональных данных.

О том, какие подводные камни обнаружились после вступления изменений в силу и как работать в новых реалиях, эксперты УПН обсудили с участниками круглого стола.

Спикерами мероприятия стали:

Евгений Володько, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Свердловского отделения ПАО Сбербанк;

Надежда Вахрамеева, менеджер по развитию отношений с партнерами Домклик;

Елена Репина, начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде и арестов Росреестра;

Валерия Козлова, президент Уральской палаты недвижимости, директор АН «Априори-Недвижимость»;

Ирина Перевалова, президент Нотариальной палаты Свердловской области;

Татьяна Ефимова, советник президента — начальник юридического отдела Нотариальной палаты Свердловской области;

Василий Олейников, председатель совета УПН, руководитель PR-комитета Российской гильдии риелторов, директор ГК «Рио-Люкс»;

Константин Ташлыков, руководитель сервиса «Контур.Реестро».

Первой слово взяла Елена Репина. Она пояснила, каким образом теперь можно проверить личные данные владельца недвижимости. Первый способ — попросить собственника заказать выписку.

Это самый удобный и простой вариант. В таком случае в ней будут видны данные о владельце, а покупатель сможет сверить их. Выписку можно заказать в бумажном или электронном виде, — отметила Елена Репина.

Второй способ — попросить продавца открыть личные данные. Для этого нужно подать заявление в Росреестр. Это можно сделать самому или через представителя, обратившись лично в МФЦ или в электронном виде через личный кабинет Госуслуг или Росреестра.

Третий — запросить выписку у нотариуса. Но, чтобы получить ее, необходимо подтвердить свой интерес. Например, предоставить предварительный договор купли-продажи. Нотариус в свою очередь в индивидуальном порядке решает, достаточны ли основания запрашивающего лица для предоставления ему данных.

Кроме того, закон устанавливает круг лиц, которым личные данные останутся доступны. К ним относятся: супруги владельца недвижимости, совладельцы, арендаторы и арендодатели недвижимости, обладатели частного или публичного сервитута, наследники, арбитражный управляющий, залогодержатель, нотариусы, кадастровые инженеры, представители госучреждений, — пояснила Елена Репина.

Отдельные представители профессионального сообщества начали распространять информацию о том, что нововведения — лоббирование интересов нотариусов. Эти доводы решительно разбила Ирина Перевалова. Она заметила, что информацией из Единого государственного реестра недвижимости пользуются не только добросовестные участники рынка, чтобы узнать сведения о своих контрагентах, но и мошенники, которые используют данные из выписок в целях вымогательства. Так что, одна из главных целей законодателя — защитить персональные данные владельцев недвижимости.

На нотариуса законодатель возложил обязанность проанализировать, насколько у заинтересованного лица есть необходимость в получении персональных сведений. А вот критерии, по которым нотариус делает вывод о необходимости сведений, сейчас прорабатываются. Ответственность за вынесения того или иного решения накладывается на каждого отдельного нотариуса. Почему эту ответственность возложили именно на нотариусов? Потому что предоставление сведений из ЕГРН будет считаться нотариальным действием. Совершение таких действий в нотариате строго регламентированы, — добавила Ирина Перевалова.

Нотариус несет ответственность за совершение нотариального действия. Он обязан запросить документы, на основании которых будет вынесено решение о необходимости предоставления ФИО и даты рождения собственника недвижимости. Решения будут помещаться в номенклатурные отделы и храниться в архивах.

Для чего это нужно? Для того, чтобы после запроса информации, в Росреестре осталась запись о том, какой нотариус запросил данные, о личности интересанта и о том, какие документы он предоставил. В случае, если данными из выписки воспользуются при реализации мошеннических схем, легко будет проследить всю цепочку обращений. Так что ни о каком лобби интересов нотариусов тут речи не идет, — резюмировала Ирина Перевалова.

На помощь лицам, которым необходимо получить выписку из ЕГРН, приходят и различные сервисы. Так, к примеру, Домклик тестирует систему смс-оповещений, которая поможет ускорить процесс раскрытия данных владельцев недвижимости.

Домклик давно готовился к внедрению нововведений в законодательстве. Мы разработали систему раскрытия данных под конкретную сделку. При подтверждении покупки объекта, собственнику уходит смс с просьбой о раскрытии данных. Конечно, не все клиенты готовы к этому, но о возможности необходимо рассказывать в том числе и через риелторское сообщество, — рассказал Евгений Володько.

В конце мероприятия Валерия Козлова отметила, что законодатель внедрил новшества очень вовремя — сейчас на рынке нет аврального спроса на приобретение недвижимости: объектов на продаже — немного, равно как и покупателей. Так что у профессионального сообщества есть время о том, чтобы донести информацию об изменениях людям.