«Городу нужен качественный транспортный каркас. И мы делаем все для его выстраивания»

Главный инженер ОАО «Уралгипротранс» Петр Евдокимов — о том, какие подарки к 300-летию города сделали специалисты проектно-изыскательского института.

Последние несколько лет полным ходом идет подготовка к 300-летию Екатеринбурга, в рамках которой происходят масштабные преобразования: развитие городского пространства, благоустройство городской среды, улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры, новые знаковые объекты культуры и спорта. И, конечно, Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства не мог не принять в этом активное участие.

Главный инженер — заместитель генерального директора ОАО «Уралгипротранс» Петр Евдокимов рассказал DK.RU об институте и самых значимых для города проектах, которые были реализованы с его помощью.

Об истории компании

История Уральского проектно-изыскательского института транспортного строительства началась в 1936 г. На протяжении этого времени он занимался решением транспортных задач страны для успешного развития народного хозяйства — в периоды индустриализации и первых пятилеток, для обеспечения обороны страны во время Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства, освоения новых экономических районов — специалисты института внесли свой вклад в такие великие стройки, как Трассибирская, Байкало-Амурская и Амуро-Якутская железнодорожные магистрали. Пройдя с достоинством все испытания времени и приобретя драгоценный опыт, Уралгипротранс является одной из самых востребованных проектных организаций страны.

По проектам Уралгипротранса был усилен целый ряд железнодорожных участков — построены новые железнодорожные пути, станции и узлы, оснащенные современной техникой, диспетчерской централизацией и электрификацией. Возведено большое количество мостов, тоннелей, транспортных развязок, производственных, общественных и жилых зданий, в том числе уникальных сооружений в крупных городах России. Построена первая линия екатеринбургского метрополитена протяженностью 12,7 км, включающая 9 станций.

Справка DK.RU Наиболее значимые объекты, выполненные институтом за последнее время: • реконструкция Макаровского моста через р. Исеть по ул. Челюскинцев с реконструкцией улично-дорожной сети (г. Екатеринбург); • строительство трамвайной линии г. Екатеринбург — г. Верхняя Пышма с реконструкцией улично-дорожной сети; • строительство и реконструкция транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Героев Хасана, ул. Углеуральской, ул. Вишерской и Транссибирской магистрали в г. Перми; • строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры в г. Н. Тагил; • строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в г. Екатеринбурге; • конструктивные решения, инженерные системы и сети связи на ст. «Проспект Вернадского» Юго-Западного участка третьего пересадочного контура (г. Москва); • строительство трамвайной линии по ул. Московской от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова в г. Краснодаре; • развитие железнодорожных путей общего пользования станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги и строительство железнодорожного пути необщего пользования для обеспечения перевозок ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»; • реконструкция платформ вокзалов в г. Нижний Тагил и г. Екатеринбург; • транспортная инфраструктура месторождения «Мокулаевское» на территории Таймырского муниципального района, примыкающего к северо-западным границам района Талнах; • сортировочная система железнодорожной станции «Панагия» в порту Тамань (Темрюкский район Краснодарского края РФ).

О важнейших транспортных артериях

Реконструкция Макаровского моста — одно из самых долгожданных и масштабных за последнее время преобразований транспортной инфраструктуры нашего города и один из самых ярких подарков Уралгипротранса к юбилею города. Необходимость реконструкции связана с ослаблением несущей способности его конструкций вследствие физического износа. По словам Петра Евдокимова, помимо этого стояла задача по увеличению пропускной способности этого участка улицы:

По проекту Уралгипротранса проезжую часть расширили до шести полос движения автотранспорта, а трамвайные пути вынесли на обособленное полотно — это позволило обеспечить движение транспорта по мосту без заторов. Также мост был оснащен пешеходными тротуарами и велодорожкой с двухсторонним движением. При установке трамвайных путей была использована специальная технология с использованием фибробетона, который предотвращает попадание влаги на конструкции пролетных строений нового места, а также значительно уменьшает шум и вибрации. Эту технологию применяют в Санкт-Петербурге и Москве, для Екатеринбурга это первый опыт.

Автомобильное и трамвайное движение по мосту после реконструкции запустили в октябре 2021 г. Так в городе появился еще один современный транспортный узел, отвечающий всем требованиям безопасности, удобный для автомобилистов, пешеходов и пассажиров. А территория набережной Исети в районе ул. Челюскинцев с видом на Макаровский мост стало одним из любимых мест для прогулок горожан и гостей столицы Урала.

Другой масштабный дорожно-транспортный объект, который город ждал более 10 лет, —транспортная развязка на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом. Она соединяет сразу три района города с общей численностью жителей около 700 тыс. чел.

Это одно из самых узких мест в городе, которое создает значительную перегрузку транспортных узлов и приводит к образованию систематических заторов. Было очень важно обеспечить здесь безопасное и комфортное движение, — отметил Петр Евдокимов.

Сейчас по проекту Уралгипротранса здесь возводятся два новых путепровода, которые пройдут параллельно действующему. Затем начнется реконструкция старого моста. Общая протяженность новой транспортной артерии составит 10 км, ширина проезжей части — от 7 до 14 м. После того как проект будет полностью реализован, пропускная способность развязки вырастет более чем в два раза — с 5 тыс. до 12 тыс. автомобилей в час.

О трамвайных линиях

Екатеринбург — активно развивающийся город, в котором наблюдается значительный рост автомобильного движения и постоянное расширение городов-спутников с ежедневной маятниковой миграцией жителей, в связи с чем назрела острая необходимость создания сбалансированной транспортной системы внутри самой агломерации.

Одним из лидеров роста среди городов Свердловской области стал городской округ Верхняя Пышма. Наиболее короткий маршрут передвижения между двумя городами проходит по проспекту Космонавтов, который, кроме того, соединяет два крупных городских микрорайона с центром Екатеринбурга. Все это приводит к образованию значительных транспортных заторов на данном участке дороги.

Радикально изменить сложившуюся ситуацию удалось путем реализации выполненного ОАО «Уралгипротранс» проекта трамвайной линии, пролегающей между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Эта уникальная трамвайная линия стала первой в истории современной России, соединившей между собой два муниципалитета, и сама по себе может считаться местной туристической достопримечательностью, — отмечает Петр Евдокимов.

При ее проектировании были применены нестандартные инженерные решения и новые технологии, которые позволили добиться более плавного хода вагонов. В частности, это вибродемпфирование шейки рельса, подбалластные маты, бесстыковой механизм соединения рельс и специальное антивибрационное покрытие.

Запуск трамвайного движения состоялся в конце августа 2022 г. Общая протяженность ветки в однопутном исчислении составила 17,9 км. Время в пути — порядка 20-30 мин. Сейчас на маршруте курсируют современные низкопольные трамваи «Львенок», оборудованные валидаторами, USB-розетками, системой климат-контроля и медиапанелями. Для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная панель и кнопка вызова водителя. Реализация данного проекта позволила разгрузить пр. Космонавтов, обеспечить транспортную доступность перспективных микрорайонов жилой застройки, крупных торговых центров и лесопарковой зоны, а также повысить скорость и комфорт передвижения пассажиров с минимально возможным количеством пересадок.

Еще один крупный инфраструктурный проект, в котором были задействованы специалисты ОАО «Уралгипротранс», — строительство трамвайной линии в Академический район.

Протяженность нового трамвайного маршрута составит почти 20 км. На первом этапе электротранспорт будет запущен по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на ул. Волгоградской около больницы № 40. Трамвайное сообщение обеспечит комфортное передвижение горожан из новых районов в центр города и обратно, а также в значительной степени решит проблему пробок.

Трамвайное кольцо будет разворотным, с двумя приемо-отправочными путями. Длина рельсов по кольцу составит 430 м, радиус разворота — 30 м. Трамвайные пути будут укладываться на монолитное бесшпальное основание из фибробетона. Рельсы при этом будут сварены в плети, что соответствует требованиям бесстыкового пути и значительно снижает шум от вагонов.

Кольцо также будет оборудовано двумя остановочными площадками для высадки и посадки пассажиров. Поверхность площадок будет приподнята относительно покрытия трамвайных путей на 30 см для возможности беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. На спусках предусмотрено обустройство противоскользящего покрытия. Остановочные площадки оборудуют навесами и информационными табло.

Строительство планируют завершить в 2023 г. Следующим этапом будет продление ветки до улицы Татищева. После этого трамвайную линию начнут развивать внутри самого Академического.

К своему 300-летию Екатеринбург должен предстать в новом облике — города передовых градостроительных решений и высокого качества жизни — с современным жильем, развитыми промышленностью и торговлей, высокотехнологичной медициной, культурой и образованием.

Наш город с каждым годом становится все более благоустроенным и красивым, а в ближайшее время нас ждет еще множество изменений к лучшему. Ведь юбилей города — это всегда импульс для развития, — отметил Петр Евдокимов. — И качественный транспортный каркас, обеспечивающий надежную взаимосвязь городских районов, позволяющий жителям быстро и комфортно перемещаться по городу, будет достойным подарком коллектива Уралгипротранса к юбилею родного города.

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uralgiprotrans.ru