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Долгожданный камбэк: DK.RU возобновляет сбор заявок в номинацию «Подрядчик года»

Долгожданный камбэк: DK.RU возобновляет сбор заявок в номинацию «Подрядчик года»
Иллюстрация: DK.RU

DK.RU, СРО «Лига проектных организаций» и «Уральское объединение строителей» приглашают строителей и проектировщиков принять участие в одной из традиционных номинаций премии «Человек года».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЧЕЛОВЕК ГОДА#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Речь идет о номинации «Подрядчик года: проектирование и строительство». Участие поможет молодым и растущим компаниям, занимающимся проектной и подрядной деятельностью, заявить о себе в профессиональном сообществе.

Имена победителей номинации войдут в отчетный материал DK.RU. Лидеров выбирает экспертный совет. При рассмотрении заявки жюри будет учитывать следующие критерии:

  • История: год основания, деятельность в качестве подрядчика в сфере строительства и проектирования за последние семь лет;
  • Развитие: увеличение численности сотрудников (рабочих мест) по сравнению с прошлым годом;
  • Достижения: главные достижения за последние два года, строительство и проектирование объекта, который вносит вклад в развитие города (указать список объектов);
  • Выручка: увеличение размера выручки за 2021 г.;
  • Отзывы: наличие позитивных отзывов заказчиков.

Долгожданный камбэк: DK.RU возобновляет сбор заявок в номинацию «Подрядчик года» 1

Стоит отметить, заявки, отправленные на участие в номинации в прошлом году, остаются в силе. На текущий момент пул компаний-участников выглядит следующим образом:

ООО «Инженерная инфраструктура» (проектирование инженерных сетей, промышленное проектирование и архитектура, инжиниринг);

ООО «Пенетрон-Регион» (выполнение подрядных работ по гидроизоляции, герметизации, антикоррозионной защите строительных конструкций);

ООО «Ареал» (электромонтажные работы на объектах различного назначения);

ООО «ПКФ Техномет» (проектирование, изготовление и монтаж kокальных очистных сооружений ливневой канализации);

ООО «СК «Исеть» (монтаж наружных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения. Устройство очистных сооружений. Строительство автомобильных дорог и благоустройство территорий);

ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства» (активный участник масштабной программы развития транспортной инфраструктуры и промышленно-гражданского строительства Екатеринбурга)

ООО «Связьлайн» (услуги по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию слаботочных систем безопасности, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, охранной сигнализации, системы контроля и управления допуском, а также электрики и пожаротушения);

ООО «СтройПроект Групп» (подрядчик в сфере строительства);

ООО Институт проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс» (архитектурно-строительное проектирование. Строительно-техническая экспертиза зданий и сооружений, в т.ч. судебная экспертиза. Функции технического заказчика);

ООО ИнПАД (генеральное проектирование объектов гражданского назначения)

Напомним, победителями прошлых лет стали: Дмитрий Блохов (компания «Юнисила Урал»), Иван Беляев (глава завода огнестойких светопрозрачных конструкций «УКС Груп»), Сергей Петухов (директор ТСК «Топаз»).

В 2023 г. церемония вручения премии «Человек года» пройдет 23 ноября. Подробности о премии, номинантах и номинациях появятся по мере приближения мероприятия.

Автор: Гринина Ирина
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