Долгожданный камбэк: DK.RU возобновляет сбор заявок в номинацию «Подрядчик года»

DK.RU, СРО «Лига проектных организаций» и «Уральское объединение строителей» приглашают строителей и проектировщиков принять участие в одной из традиционных номинаций премии «Человек года».

Речь идет о номинации «Подрядчик года: проектирование и строительство». Участие поможет молодым и растущим компаниям, занимающимся проектной и подрядной деятельностью, заявить о себе в профессиональном сообществе.

Имена победителей номинации войдут в отчетный материал DK.RU. Лидеров выбирает экспертный совет. При рассмотрении заявки жюри будет учитывать следующие критерии:

История: год основания, деятельность в качестве подрядчика в сфере строительства и проектирования за последние семь лет;

год основания, деятельность в качестве подрядчика в сфере строительства и проектирования за последние семь лет; Развитие: увеличение численности сотрудников (рабочих мест) по сравнению с прошлым годом;

увеличение численности сотрудников (рабочих мест) по сравнению с прошлым годом; Достижения: главные достижения за последние два года, строительство и проектирование объекта, который вносит вклад в развитие города (указать список объектов);

главные достижения за последние два года, строительство и проектирование объекта, который вносит вклад в развитие города (указать список объектов); Выручка: увеличение размера выручки за 2021 г.;

увеличение размера выручки за 2021 г.; Отзывы: наличие позитивных отзывов заказчиков.

Стоит отметить, заявки, отправленные на участие в номинации в прошлом году, остаются в силе. На текущий момент пул компаний-участников выглядит следующим образом:

— ООО «Инженерная инфраструктура» (проектирование инженерных сетей, промышленное проектирование и архитектура, инжиниринг);

— ООО «Пенетрон-Регион» (выполнение подрядных работ по гидроизоляции, герметизации, антикоррозионной защите строительных конструкций);

— ООО «Ареал» (электромонтажные работы на объектах различного назначения);

— ООО «ПКФ Техномет» (проектирование, изготовление и монтаж kокальных очистных сооружений ливневой канализации);

— ООО «СК «Исеть» (монтаж наружных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения. Устройство очистных сооружений. Строительство автомобильных дорог и благоустройство территорий);

— ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства» (активный участник масштабной программы развития транспортной инфраструктуры и промышленно-гражданского строительства Екатеринбурга)

— ООО «Связьлайн» (услуги по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию слаботочных систем безопасности, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, охранной сигнализации, системы контроля и управления допуском, а также электрики и пожаротушения);

— ООО «СтройПроект Групп» (подрядчик в сфере строительства);

— ООО Институт проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс» (архитектурно-строительное проектирование. Строительно-техническая экспертиза зданий и сооружений, в т.ч. судебная экспертиза. Функции технического заказчика);

— ООО ИнПАД (генеральное проектирование объектов гражданского назначения)

Напомним, победителями прошлых лет стали: Дмитрий Блохов (компания «Юнисила Урал»), Иван Беляев (глава завода огнестойких светопрозрачных конструкций «УКС Груп»), Сергей Петухов (директор ТСК «Топаз»).

В 2023 г. церемония вручения премии «Человек года» пройдет 23 ноября. Подробности о премии, номинантах и номинациях появятся по мере приближения мероприятия.