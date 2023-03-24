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Leroy Merlin уходит из России. Компанию передадут местному менеджменту

Leroy Merlin уходит из России. Компанию передадут местному менеджменту
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Крупнейший игрок на рынке DIY-сетей, который долго работал в России как обычно, все-таки покидает местный рынок. Такое решение принял французский владелец компании.

#НОВОСТИ

Сеть Leroy Merlin в России будет передана локальному менеджменту, такое решение приняла владелец компании, французская группа ADEO, пишет РБК со ссылкой на представителя компании. По его словам, изменение не повлияет на бизнес компании, а также взаимоотношения с партнерами и клиентами. Он также говорит, что все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в обычном режиме. Под каким брендом продолжит работать компания в России.

Сеть Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах России, ритейлер входит в 10 крупнейших торговых компании страны. 

Ранее работу в России остановил другой крупный французский ритейлер, Decathlon. Продуктовый ритейлер «Ашан» пока продолжает работать.

Автор: Андрей Пермяков
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