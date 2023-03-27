Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.03
76,44
82,39
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Стало известно, какие суммы тратят россияне при покупках по картам

Стало известно, какие суммы тратят россияне при покупках по картам
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Средний чек транзакций по картам ВТБ в первом квартале этого года составил 844 руб. Средний чек всех розничных безналичных операций в ВТБ в 2022 г. — 1100 руб.

#НОВОСТИ

Таким образом, большинство россиян, делая покупки в физических торговых точках, не вводят PIN-код для подтверждения операции. Такая же простая схема приобретения товаров будет и у владельцев платежных стикеров — специальных наклеек на телефон со встроенным NFC-чипом.

В общей сложности количество розничных безналичных операций за год выросло на 5%, до 3,2 млрд, а общая сумма составила 3,6 трлн руб., отмечают представители ВТБ.

Средний чек классических карточных операций в этом году сохранился на уровне прошлого года и составил 844 руб. При этом средний чек по платежам и переводам через Систему быстрых платежей — 2519 руб.

Розничные клиенты все чаще пользуются картами и СБП для мелких повседневных покупок, при этом большая часть операций в офлайн-точках не требует введения PIN-кода: максимальный лимит операций без подтверждения устанавливает платежная система, и даже при лимите 1 тыс. рублей большинство покупок совершается без дополнительной идентификации. Поэтому лимит на проведение операций с помощью платежного стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. рублей также не станет ограничением для будущих пользователей технологии. Мы уже сейчас тестируем варианты таких стикеров и планируем запустить пилотный проект в ближайшее время, — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ.

Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила об установлении лимитов на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. руб.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Заграничный отдых из Екатеринбурга: дорого, мало, но все еще возможно. Где?Заграничный отдых из Екатеринбурга: дорого, мало, но все еще возможно. Где?
  • Топ-7 юридических ошибок, которые допускают предпринимателиТоп-7 юридических ошибок, которые допускают предприниматели
  • В цехе холдинга ВМП произошел крупный пожарВ цехе холдинга ВМП произошел крупный пожар
  • Leroy Merlin уходит из России. Компанию передадут местному менеджментуLeroy Merlin уходит из России. Компанию передадут местному менеджменту
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.