Стало известно, какие суммы тратят россияне при покупках по картам

Средний чек транзакций по картам ВТБ в первом квартале этого года составил 844 руб. Средний чек всех розничных безналичных операций в ВТБ в 2022 г. — 1100 руб.

Таким образом, большинство россиян, делая покупки в физических торговых точках, не вводят PIN-код для подтверждения операции. Такая же простая схема приобретения товаров будет и у владельцев платежных стикеров — специальных наклеек на телефон со встроенным NFC-чипом.

В общей сложности количество розничных безналичных операций за год выросло на 5%, до 3,2 млрд, а общая сумма составила 3,6 трлн руб., отмечают представители ВТБ.

Средний чек классических карточных операций в этом году сохранился на уровне прошлого года и составил 844 руб. При этом средний чек по платежам и переводам через Систему быстрых платежей — 2519 руб.

Розничные клиенты все чаще пользуются картами и СБП для мелких повседневных покупок, при этом большая часть операций в офлайн-точках не требует введения PIN-кода: максимальный лимит операций без подтверждения устанавливает платежная система, и даже при лимите 1 тыс. рублей большинство покупок совершается без дополнительной идентификации. Поэтому лимит на проведение операций с помощью платежного стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. рублей также не станет ограничением для будущих пользователей технологии. Мы уже сейчас тестируем варианты таких стикеров и планируем запустить пилотный проект в ближайшее время, — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента розничного транзакционного бизнеса ВТБ.

Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила об установлении лимитов на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода на уровне 3 тыс. руб.