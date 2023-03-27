В Израиле отложили судебную реформу после массовых протестов

Реформа предполагает, что парламентское большинство получит контроль над процессом выбора судей Верховного суда. Она вызвала серьезный раскол в израильском обществе.

После продолжающихся третий месяц протестов в Израиле приостановили судебную реформу, которую запустил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в декабре 2022 г., пишет Haaretz. К такому решению его призывал президент страны Ицхак Герцог. Накануне Нетаньяху отправил в отставку несогласного с реформой министра обороны Израиля Йоава Галанта, который призвал руководство страны остановить реформу и достигнуть компромисса.

Реформа судебной системы в Израиле предполагает, что парламентское большинство получит контроль над процессом выбора судей Верховного суда, а Верховный суд больше не сможет отменять решения правительства, прямо не противоречащие букве закона. Инициативу поддерживает крайне правая партия «Оцма Иегудит», которую возглавляет министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

После отставки министра обороны протесты против реформы усилились: несогласные остановили движение на главной автомагистрали в Тель-Авиве, а протестующие возле резиденции премьер-министра в Тель-Авиве вступили в столкновения с полицией. Профсоюзы пригрозили начать всеобщую забастовку, если реформа не будет остановлена, в итоге вылет самолетов из международного аэропорта Бен-Гурион в основном был приостановлен.