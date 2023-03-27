Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.03
76,44
82,39
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Израиле отложили судебную реформу после массовых протестов

В Израиле отложили судебную реформу после массовых протестов
Автор фото: Avner Nagar. Иллюстрация: Pixabay.com

Реформа предполагает, что парламентское большинство получит контроль над процессом выбора судей Верховного суда. Она вызвала серьезный раскол в израильском обществе.

#ПРОТЕСТЫ#НОВОСТИ

После продолжающихся третий месяц протестов в Израиле приостановили судебную реформу, которую запустил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в декабре 2022 г., пишет Haaretz. К такому решению его призывал президент страны Ицхак Герцог. Накануне Нетаньяху отправил в отставку несогласного с реформой министра обороны Израиля Йоава Галанта, который призвал руководство страны остановить реформу и достигнуть компромисса.

Реформа судебной системы в Израиле предполагает, что парламентское большинство получит контроль над процессом выбора судей Верховного суда, а Верховный суд больше не сможет отменять решения правительства, прямо не противоречащие букве закона. Инициативу поддерживает крайне правая партия «Оцма Иегудит», которую возглавляет министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

После отставки министра обороны протесты против реформы усилились: несогласные остановили движение на главной автомагистрали в Тель-Авиве, а протестующие возле резиденции премьер-министра в Тель-Авиве вступили в столкновения с полицией. Профсоюзы пригрозили начать всеобщую забастовку, если реформа не будет остановлена, в итоге вылет самолетов из международного аэропорта Бен-Гурион в основном был приостановлен.

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Заграничный отдых из Екатеринбурга: дорого, мало, но все еще возможно. Где?Заграничный отдых из Екатеринбурга: дорого, мало, но все еще возможно. Где?
  • Топ-7 юридических ошибок, которые допускают предпринимателиТоп-7 юридических ошибок, которые допускают предприниматели
  • В цехе холдинга ВМП произошел крупный пожарВ цехе холдинга ВМП произошел крупный пожар
  • Leroy Merlin уходит из России. Компанию передадут местному менеджментуLeroy Merlin уходит из России. Компанию передадут местному менеджменту
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.