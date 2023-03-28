Коллегия адвокатов «Регионсервис» объявила о новых назначениях

Назначены новый партнер, а также руководители практик «Недвижимость и строительство» и «Энергетика и природные ресурсы» — все они внесли значительный вклад в деятельность коллегии.

Коллегия адвокатов «Регионсервис» рада сообщить о новых назначениях. Мария Любимова, руководитель практики «Правовое сопровождение ВЭД», назначена партнером, советник коллегии Анна Жолобова — руководителем практики «Недвижимость и строительство», руководитель практики «Регуляторные вопросы» Яна Кизилова — руководителем практики «Энергетика и природные ресурсы».

В 2022 г. коллегия запустила новые направления юридических услуг: цифровые активы, интеллектуальная собственность, правовое сопровождение ВЭД. Полноценные отраслевые направления и команды сформированы в шести секторах экономики: банки и финансовые институты, промышленность и производство, сельское хозяйство, транспорт и логистика, недвижимость и строительство, энергетика и природные ресурсы. Часть из них возглавили юристы, присоединившиеся к Коллегии в разное время, но успевшие сыграть большую роль в ее развитии.

Все они внесли значительный вклад в деятельность коллегии и служат прекрасным примером для молодых юристов. Мы придерживаемся принципа преемственности, согласно которому опытные юристы, руководители проектов и практик объединяют вокруг себя молодых коллег, отдавая этому время и силы, передавая свой опыт и помогая оттачивать знания, — так комментирует новые назначения Денис Рыбаков, председатель коллегии, член Общественной палаты РФ.

Мария Любимова — партнер, руководитель практики «Правовое сопровождение ВЭД». Стаж юридической работы более 15 лет. Основные направления деятельности: международное частное право, корпоративное право, арбитраж, финансовые рынки. Имеет большой опыт представления интересов клиентов в трансграничных спорах и спорах, осложненных иностранным элементом. Включена в список рекомендованных арбитров Арбитражного центра при АНО «Российский институт современного арбитража», входит в состав редакционной коллегии журнала «Международный арбитраж». Развивает новые для коллегии направления работы в IT- и IP-сфере.

Яна Кизилова — руководитель практики «Энергетика и природные ресурсы». Специализируется на разрешении сложных коммерческих споров в области энергетики и природных ресурсов, связанных с бездоговорным потреблением электрической энергии, авариями и провалами электроэнергии, ненадлежащим выполнением подрядных работ, несоблюдением условий лицензионных соглашений. Стаж юридической работы более 16 лет. Обладает значительным опытом представления интересов крупных энергетических сетевых компаний, угледобывающих холдингов и других предприятий сектора в сложнейших спорах с административными органами.

Анна Жолобова — руководитель практики «Недвижимость и строительство». Основные направления специализации: недвижимость и строительство, земельное, экологическое и административное право. Опыт работы в сфере земельного и градостроительного права, а также сопровождения споров в арбитражных судах и судах общей юрисдикции более 15 лет, из них 8 лет на руководящих должностях в органе, уполномоченном распоряжаться земельными участками. Имеет значительный навык по сопровождению сделок с недвижимостью, комплексному ведению строительных и девелоперских проектов, в том числе проектов КРТ, участию в процедурах по пересмотру кадастровой стоимости, аудиту арендных отношений собственников объектов недвижимости и земельных участков.

Реклама regionservice.com