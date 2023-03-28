МТС обеспечила металлургический завод интеллектуальной системой безопасности

МТС развернула комплексную систему автоматизации движения и идентификации транспортных средств на территории одного из предприятий цветной металлургии Каменска-Уральского.

Решение на базе фото-видеофиксации, автомобильных весов и регулирования движения транспорта призвано сократить издержки на охрану предприятия и снизить потери материальных ценностей.

Система автоматизации движения и идентификации транспортных средств (СОДИ ТС) представляет из себя автоматический транспортный контрольно-пропускной пункт, оборудованный IP-видеокамерами Full HD, шлагбаумами, датчиками положения и информационными табло, которые подсказывают водителю алгоритм проезда автомобильных весов. Взвешивание транспорта может производиться в любом из режимов: ручном, полуавтоматическом или автоматическом, т.е. без оператора.

Система фиксирует государственные регистрационные знаки въезжающих или покидающих территорию предприятия автомобилей, сохраняет видеозапись и все полученные параметры взвешивания. Полученные данные экспортируются на сервер предприятия в режиме онлайн. Кроме того, система способна считывать радиометки, QR-коды и другие компоненты уже существующих на предприятии систем безопасности.

Установленная МТС комплексная система автоматизации движения должна существенно сократить непроизводственные потери завода, происходящие как по злому умыслу, так и вследствие переутомления охранников. «Северное исполнение» её компонентов позволяет работать системе в температурном диапазоне от -40 до +55 градусов. Все видеокамерами оборудованы инфракрасными излучателями, что делает работу КПП круглосуточной. Автоматическое заполнение весовых карточек исключает человеческий фактор при вывозе материальных ценностей с территории предприятия.