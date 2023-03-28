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МТС обеспечила металлургический завод интеллектуальной системой безопасности

МТС обеспечила металлургический завод интеллектуальной системой безопасности
Иллюстрация: freepik.com

МТС развернула комплексную систему автоматизации движения и идентификации транспортных средств на территории одного из предприятий цветной металлургии Каменска-Уральского.

#НОВОСТИ

Решение на базе фото-видеофиксации, автомобильных весов и регулирования движения транспорта призвано сократить издержки на охрану предприятия и снизить потери материальных ценностей.

Система автоматизации движения и идентификации транспортных средств (СОДИ ТС) представляет из себя автоматический транспортный контрольно-пропускной пункт, оборудованный IP-видеокамерами Full HD, шлагбаумами, датчиками положения и информационными табло, которые подсказывают водителю алгоритм проезда автомобильных весов. Взвешивание транспорта может производиться в любом из режимов: ручном, полуавтоматическом или автоматическом, т.е. без оператора. 

Система фиксирует государственные регистрационные знаки въезжающих или покидающих территорию предприятия автомобилей, сохраняет видеозапись и все полученные параметры взвешивания. Полученные данные экспортируются на сервер предприятия в режиме онлайн. Кроме того, система способна считывать радиометки, QR-коды и другие компоненты уже существующих на предприятии систем безопасности.

Установленная МТС комплексная система автоматизации движения должна существенно сократить непроизводственные потери завода, происходящие как по злому умыслу, так и вследствие переутомления охранников. «Северное исполнение» её компонентов позволяет работать системе в температурном диапазоне от -40 до +55 градусов. Все видеокамерами оборудованы инфракрасными излучателями, что делает работу КПП круглосуточной. Автоматическое заполнение весовых карточек исключает человеческий фактор при вывозе материальных ценностей с территории предприятия.  

МТС обладает многолетней технологической экспертизой в разработке цифровых решений для бизнеса в различных отраслях, в том числе в охране и логистике. Наши инновационные разработки направлены на цифровизацию производственных процессов и снижение издержек. Например, IoT-решение для автоматического сбора показаний счетчиков, которое мы внедрили на предприятии «Электрохимприбор» и в ЖКХ г. Лесного, способствовала сокращению времени на обнаружение и устранение аварий на электрических, тепловых сетях и водопроводе. Наши специалисты, исходя из задач заказчика, находят технологические решения и реализуют проекты «под ключ», — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

МТС обеспечила металлургический завод интеллектуальной системой безопасности 1

Автор: Гринина Ирина
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