Компания «Интерлизинг» открыла филиал в Магнитогорске

Сотрудники регионального подразделения ждут клиентов по адресу: ул. Герцена, д.6, офис 509. Филиал в Магнитогорске стал 47-м региональным офисом компании и шестым в Уральском федеральном округе.

Компания «Интерлизинг» расширяет географию присутствия на Урале за счет открытия нового филиала в г. Магнитогорск Челябинской области. На данный момент компания уже имеет офисы в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Перми и Челябинске.

Магнитогорск является одним из крупнейших центров черной металлургии и за счет привлечения сильной команды сотрудников мы планируем расширить свое присутствие на Южном Урале, — говорит региональный директор по УФО Анастасия Ротарь.

«Интерлизинг» представляет полный комплекс лизинговых услуг и дополнительных сервисов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: лизинг легковых и грузовых автомобилей, строительной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, а также производственного и иного оборудования.

Гибкие условия и возможность подобрать индивидуальный график платежей дает возможность клиентам компании «Интерлизинг» выбрать аванс от 0% до 50%, срок договора от 12 до 60 месяцев, а также выкупить имущество после 6 месяцев лизинга.

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