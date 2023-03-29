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ФСИН предложила «Ростеху» привлекать осужденных к работе на госкорпорацию

Здания бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге.
Здания бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Иллюстрация: DK.RU

Рабочих из числа осужденных не получится задействовать на сборке самолетов или ракет, но могут привлечь к отдельным видам работ, не требующим высокой квалификации.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Директор ФСИН Аркадий Гостев предложил главе «Ростеха» Сергею Чемезову привлекать осужденных к изготовлению и поставке продукции для нужд госкорпорации, пишет «Коммерсантъ». В обеих структурах на вопросы не ответили, но, по данным газеты, в «Ростехе» сейчас прорабатываются «возможности такого сотрудничества сразу по многим направлениям».

Рабочих из числа осужденных не получится задействовать непосредственно на сборке ракет или самолетов, но их возможно привлечь к отдельным видам работ, которые не требуют высокой квалификации. Колонии также могут выступать в качестве поставщиков тары, спецодежды, «других видов нехитрой продукции», «оказывать помощь в строительстве объектов».

О планах «Ростеха» использовать труд осужденных по соглашению с ФСИН сообщалось еще в 2017 г. Осенью 2021 г. гендиректор КамАЗа Сергей Кокогин говорил, что предприятие готово принять до нескольких десятков осужденных по определенным не тяжелым статьям, но сейчас в компании не стали комментировать инициативу.

Заключенных не допустят до изготовления оборудования для критической информационной инфраструктуры и конечных изделий, изготавливаемых по госзаказу, из-за требований службы безопасности, отмечает топ-менеджер производителя электроники. Теоретически их могут допустить к работе в структурах «Ростеха», которые производят, например, платы и электронные блоки, причем более востребованным будет женский труд. 

А привлечь заключенных к строительству зданий и магистралей затруднительно, поскольку в таких случаях невозможно обеспечить полную изоляцию, а конвоиров должно быть больше, чем заключенных.

Автор: Андрей Пермяков
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