СберУниверситет предоставит гранты на обучение топ-менеджеров

СберУниверситет в 2023 г. впервые предложит талантливым менеджерам восемь грантов. Управленцы смогут пройти популярные образовательные программы бесплатно.

Среди них:

3 гранта на программу Digital Strategy , которая направлена на цифровую трансформацию бизнеса и сохранение лидерских позиций на рынке (начало обучения — в июне 2023 г.);

, которая направлена на цифровую трансформацию бизнеса и сохранение лидерских позиций на рынке (начало обучения — в июне 2023 г.); 5 грантов на программу Мини-МВА , задача которой — развитие менеджерских и лидерских навыков, получения новых инструментов и знаний для увеличения эффективности команды (начало обучения — в ноябре 2023 г.);

Отбор обладателей грантов, среди которых могут оказаться не только федеральные, но и региональные менеджеры, будет проходить в шесть этапов, включающих: подачу заявки, сбор документов, самопрезентацию, прохождение теста, Assessment day и выступление перед комиссией.

Прием заявок продлится до 24 апреля. Определение победителей и торжественное награждение состоятся в мае 2023 г.

Подать заявку на участие в конкурсе грантов можно на сайте.

Одна из задач СберУниверситета — поддержка талантливых управленцев и лидеров, помощь в раскрытии их потенциала. Нам было важным создать трамплин для тех, кто нуждается в профессиональном развитии. Продолжая традиции мировых бизнес-школ, мы учредили грантовую программу, которая поможет развить навыки профессиональных управленцев, — говорит Наталья Осипчук, CEO СберУниверситета.

Справка СберУниверситет — образовательный центр, который позволяет тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру. СберУниверситет использует экспертизу и опыт масштабных преобразований Сбера и делится ими с российским компаниями, предпринимателями и всеми, кому важно собственное развитие.

В портфеле СберУниверситета более 500 образовательных решений (онлайн-курсы, очное обучение, программы и семинары), которые направлены на развитие мягких, когнитивных, цифровых и профессиональных навыков. Университет ежегодно обучает более 45 тыс. человек.



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