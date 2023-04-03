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СберУниверситет предоставит гранты на обучение топ-менеджеров

СберУниверситет предоставит гранты на обучение топ-менеджеров
Иллюстрация: unsplash.com

СберУниверситет в 2023 г. впервые предложит талантливым менеджерам восемь грантов. Управленцы смогут пройти популярные образовательные программы бесплатно.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Среди них: 

  • 3 гранта на программу Digital Strategy, которая направлена на цифровую трансформацию бизнеса и сохранение лидерских позиций на рынке (начало обучения — в июне 2023 г.);
  • 5 грантов на программу Мини-МВА, задача которой — развитие менеджерских и лидерских навыков, получения новых инструментов и знаний для увеличения эффективности команды (начало обучения — в ноябре 2023 г.);

Отбор обладателей грантов, среди которых могут оказаться не только федеральные, но и региональные менеджеры, будет проходить в шесть этапов, включающих: подачу заявки, сбор документов, самопрезентацию, прохождение теста, Assessment day и выступление перед комиссией.

Прием заявок продлится до 24 апреля. Определение победителей и торжественное награждение состоятся в мае 2023 г.

Подать заявку на участие в конкурсе грантов можно на сайте.

Одна из задач СберУниверситета — поддержка талантливых управленцев и лидеров, помощь в раскрытии их потенциала. Нам было важным создать трамплин для тех, кто нуждается в профессиональном развитии. Продолжая традиции мировых бизнес-школ, мы учредили грантовую программу, которая поможет развить навыки профессиональных управленцев, — говорит Наталья Осипчук, CEO СберУниверситета.

Справка

 
СберУниверситет — образовательный центр, который позволяет тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру. СберУниверситет использует экспертизу и опыт масштабных преобразований Сбера и делится ими с российским компаниями, предпринимателями и всеми, кому важно собственное развитие.
В портфеле СберУниверситета более 500 образовательных решений (онлайн-курсы, очное обучение, программы и семинары), которые направлены на развитие мягких, когнитивных, цифровых и профессиональных навыков. Университет ежегодно обучает более 45 тыс. человек.
 

СберУниверситет предоставит гранты на обучение топ-менеджеров 1

 


Реклама. https://sberuniversity.ru

Автор: Гринина Ирина
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