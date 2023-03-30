В Екатеринбурге выставили на продажу старинный пивоваренный завод в центре города

Здание нуждается в капитальном ремонте. На данный момент оно законсервировано. Покупателей власти не могут найти уже пять лет. При этом с 2021 г. его стоимость выросла примерно в два раза.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) объявило новые торги на право приобретения части здания медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина, расположенного на Розы Люксембург, 62. Помещения площадью 3347,6 кв. м оценили в 56,3 млн руб. Об этом сообщает 66.RU.

Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина — объект культурного наследия второй половины XIX века. Один из немногих неруинированных памятников промышленной архитектуры Урала.

Сейчас эксплуатация конструктивных элементов объекта возможна лишь при условии капитального ремонта. Физический износ нежилого помещения — 41–60%.

Здание завода пытаются продать как минимум с 2018 г. При этом цена лота растет. Например, в феврале 2021 г. его выставляли за 26,5 млн руб., в апреле 2021-го — за 37 млн руб., в феврале 2023-го его цена уже была 46 млн руб.

В 2017 г. Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал исполнительную дирекцию МУГИСО провести ремонт и реставрацию здания медопивоваренного завода к чемпионату мира по футболу. Однако министерство несколько лет не могло найти подрядчика. В ноябре 2021 г. МУГИСО заключило контракт на выполнение консервационных работ на объекте за 1 млн руб., которые завершились летом 2022-го.

В этом здании располагалось производство завода безалкогольных напитков «Тонус». В 2022 г. производственные площадки переехали на новый завод в Сысерти.

Напомним, что пивоваренный завод Гребенькова и Холкина входит в список памятников, спасение которых власти хотят делегировать инвесторам.

Механизм концессии, который хотят использовать свердловские власти, позволяет привлечь финансирование из внебюджетных источников. Затраты компенсируются в ходе эксплуатации в течение длительного времени. Таким образом, область получает необходимые объекты «сейчас», а расплачивается «потом». Всего в данном списке значится 14 объектов.

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