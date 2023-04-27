Норма — 100 проектов за год. Как работает одна из крупнейших инженерных компаний региона

«Проблема кризисного времени: компании хватаются за любой тендер, потому что нет работы. Мне всегда казалось это странным. Работа из категории «лишь бы себя занять» — не наш профиль».

Рынки электроэнергетики, нефтепромышленности, добычи полезных ископаемых «закрыты» для любопытных взглядов сами по себе. Что говорить о компаниях, которые обеспечивают такого рода предприятия высокотехнологичными системами для бесперебойной работы. Приоткрыть завесу тайны и рассказать, как происходит проектирование, пуско-наладка промышленного оборудования, и почему без уверенного натиска на этом рынке выжить трудно, рассказал Алексей Бельский, генеральный директор компании «Уралэнерготел».

Справка Компания «Уралэнерготел» с 2007 г. предоставляет полный комплекс услуг по созданию высокотехнологичных систем: от этапа проектирования до пуско-наладки оборудования и технического обслуживания. В 2008 г., несмотря на кризис, компания почти в три раза увеличила численность штата. Основным направлением деятельности на начальных этапах работы было создание систем связи на энерго- и электросетевых объектах РФ.

Со временем появлялись новые направления:

— АИИС КУЭ (АСКУЭ) и телемеханика (СОТИ, ССПИ и тд.);

— Автоматизированные системы управления технологическими процессами;

— Видеонаблюдение и комплексное выполнение работ по вторичным системам;

— Релейная защита и автоматика.

С 2009 г. заключаются договоры на сервисное обслуживание по всем направлениям деятельности. Ведется разработка собственных изделий и продуктов. Сегодня численность работников компании более 220 человек. Среди заказчиков «Уралэнерготел» — крупные предприятия сферы энергетики и промышленности: Системный оператор ЕЭС, Россети, РусГидро, Роснефть, Росатом, РМК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, УГМК и др.

Алексей Владильевич, для начала расскажите, как вы пришли к созданию собственной компании?

— Я с раннего детства вращался в инженерной среде. Папа закончил физтех и работал на Оптико-механическом заводе, мама — на кафедре органической химии в УПИ. После школы я поступил на радиотехнический факультет УРФУ, специальность АСУ. Конечно, как и все студенты, подрабатывал.

Одна из самых полезных «халтур» в институте — сисадмин в нескольких местах. Тогда я четко понял: работу надо делать хорошо, иначе придется переделывать. И когда ехал настраивать рабочую машину сотруднику на дом, следил, чтобы все точно заработало, пользователь понял, как этим пользоваться и зафиксировал сделанную работу.

На четвертом курсе уже работал в компании по проектированию и наладке систем на электростанциях. Через несколько лет я стал там руководителем группы цифровых технологий, прибыль направления выросла от нуля до 150 млн руб. в год. А у меня созрела мечта: создать глобальную инженерную организацию, способную разрабатывать и создавать системы любой сложности. Организацию, в которой слово «инженер» будет звучать гордо, в которой используются самые современные решения как для клиентов, так и для сотрудников. Так и появился «Уралэнерготел».

Как произошел этот моральный переход от «я работаю руками» до «я руководитель целой компании»?

— По чуть-чуть, эргономично. Я ведь тоже рос вместе с компанией, постепенно. Нельзя сказать, что я как-то сильно замечаю эти внутренние изменения, потому что я в них нахожусь и живу.



Что, на ваш взгляд, важнее — быть хорошим специалистом или быть хорошим руководителем?

— Каждый вправе выбирать ту роль, в которой ему комфортно. Важно, чтобы ты делал то, что приносит удовлетворение. Зачастую вертикальный рост возникает от комплексов, но считается наиболее социально приемлемым. Я знаю человека, который был директором, но поменял компанию и стал специалистом. Ощутимо более счастливым специалистом.

Фото: офис компании «Уралэнерготел»

Вы сказали, что мечтали построить глобальную инженерную компанию. Во-первых, получилось ли? Во-вторых, что вы вкладываете в это понятие?

— Мы уже можем многое, но гораздо большего надо еще достичь. Если в общем, то глобальная инженерная компания, помимо оказания комплексных услуг внутри страны, должна развиваться и на других рынках. В идеале — в трех-пяти странах и работать в разных циклах, повышая свою устойчивость. Мы над этим пока работаем.

На долю вашей компании пришлось как минимум три крупных кризиса — 2008, 2014 и 2022 гг. Появился ли свод правил, которые помогают переживать экономически сложные времена?

— 2008-й мы вообще легко «проскочили»: набирали штат, развивали новые направления деятельности, росли. 2014 год тоже практически до самого конца был позитивным, мы выполнили и начали много новых проектов, но в конце года случилась неприятность: заказчик одного очень крупного проекта нас, что называется, «кинул на деньги». Естественно, это пошатнуло финансовое положение компании.

Но благодаря этому уроку на свет появился «Уралэнерготел» в версии 2.0 — мы стали принципиально уходить от субподряда, начали гораздо агрессивнее себя вести, перестали бояться судов (оказалось, что люди к такого рода взаимодействию относятся нормально). На рынке, где мы работаем, без натиска никуда — он закрытый, тендеры выигрывать очень сложно. Бывали случаи, когда мне прямо говорили: «Наш директор не хочет, чтобы вы выиграли в тендере». Я отвечал: «Я купил на бирже акции вашей компании и я против того, чтобы в компании, в которой я сособственник, эту работу делал некомпетентный подрядчик». Мы стали спокойно участвовать и побеждать в тендерах.

Еще одна проблема кризисного времени: компании хватаются за любой тендер, готовы сделать работы, которые выйдут им не то что в ноль, а даже в минус. Это происходит просто потому, что нет работы. Мне всегда казалось это странным, ведь можно просто сидеть и ничего не делать — хуже не будет, да и устанешь меньше. В общем, работа из категории «лишь бы себя занять» — не наш профиль. Надо отказываться от того, что ты не можешь сделать.

Давайте как раз о проектах и поговорим. Как успеваете выполнять «норму»?

— Планирование загрузки. Это важный момент, характеризующий подход компании к работе. Так вот, мы выработали для себя комфортную норму проектов за год — 100 штук, научились грамотно планировать загрузку и никогда не беремся за то, что объективно не сможем сделать. Уже 10 лет мы дорабатываем свою систему управления на базе 1С и Битрикс. В компании всегда есть оцифрованные данные по человекоресурсам, загрузке по разным направлениям, бюджету, ДДС и т.д. Анализируя эту информацию, мы понимаем, есть ли у нас мощности на какой-то новый проект, стоит ли нам участвовать в тендере.

У вас так много видов деятельности — и проектирование, и изготовление оборудования, причем для разных систем. На чем вы делаете акцент?

— Мы работаем для промышленности, а у них все высокотехнологичные системы переплетены как снежный ком. Поэтому нет смысла развиваться только в каком-то одном направлении, мы растем во всех.

Насколько я знаю, у вас есть собственное производство. Расскажите о нем подробнее.

— Мы сами собираем шкафное оборудование, потому что заказчики разные и их потребности — тоже. Номенклатура одного проекта — более 1000 наименований комплектующих. Производство хоть и небольшое, но оно не только покрывает наши нужды, но и нужды сторонних заказчиков. Мы делаем на заказ шкафы телемеханики и коммерческого учета электроэнергии, шкафы управления и автоматики, низковольтные комплексные устройства индивидуальной сборки и т.д. Заказы на шкафное оборудование часто приходят от небольших инженерных компаний, которые не могут позволить себе собственное производство.

Фото: Алексей Бельский в производственном цехе

220 человек — это довольно большой штат. Как вы подбираете кадры?

— Я часто ошибался в людях. И сейчас бывают ошибки. Если так — мы спокойно договариваемся о завершении сотрудничества. Благо, со временем выкристаллизировались принципы и ценности компании, которые помогают выбирать «своих» людей. Те, кто им не соответствует, не пройдут отбор у HR. Наиболее важны профессионализм человека, его навыки и умение работать в команде.

Дело, которым мы занимаемся, общее для всех сотрудников, а скоординированные действия — залог эффективности. Мы уважаем себя. Мы уважаем нашего клиента. Я всегда доношу до всего коллектива, что любая работа не исключает ошибок — их нельзя скрывать и за них нельзя порицать. Особенно новичков, которые нуждаются во времени на адаптацию и во внимании.

Вы в некотором роде — популяризатор инженерной профессии. Если бы вы сейчас попали в вуз и вам надо было бы передать одно главное знание будущим инженерам, что бы вы сказали?

— Я бы посоветовал учиться у практиков и не забивать голову лишней теорией. Хотя она, безусловно, важна для общего развития. Я, например, учил в вузе пять разных математик. Как думаете, сколько из них я помню? Ни одной! С другой стороны, есть лекции, которые я храню в голове практически дословно. В общем, профессию надо познавать на практике, потребляя теорию по мере необходимости и своей готовности. Учиться надо не в институте, а всю жизнь. Я знаю много успешных людей, которые из монтажников выросли в инженеров, а из инженеров в хороших руководителей. Например, наш коммерческий директор начинал работать простым монтажником, вырос до бригадира, потом до руководителя проектов и, собственно, стал коммерческим директором. Чтобы стать успешным в нашей профессии, нужно пройти все ступеньки и не забывать учиться и меняться вместе с нашим переменным миром.

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