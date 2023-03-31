Хоть мотоцикл, хоть мебель: Авито улучшает функцию DBS для продавцов

Платформа сделала работу продавцов еще удобнее. Теперь отправлять товары удобными службами доставки или своими курьерами могут все юридические лица, верифицированные по ИНН.

Доставка DBS или Delivery by Seller предполагает, что продавец, зарегистрированный на платформе «Авито», использует площадку в качестве виртуальной витрины. Доставку до адресата при этом можно осуществлять при помощи сторонних операторов или собственных курьерских служб. Эта опция особенно удобна для тех предпринимателей, которые продают через «Авито» крупногабаритные вещи — строительные материалы, корпусную мебель или промышленную технику. Подобные товары не попадают под «Авито.Доставку» –- собственный сервис платформы, к помощи которого прибегает основной пул продавцов.

«Доставка силами продавца» также безопасна для покупателя, как и «Авито.Доставка». Вся цепочка действий автоматически отслеживается. Когда товар прибывает в пункт выдачи заказов или на домашний (рабочий) адрес покупателя, сервис получает уведомление об успешной доставке. Оплата за заказ замораживается банком-партнёром и переводится продавцу после успешного получения посылки.

Надо отметить, сама по себе опция DBS заработала в июле 2022 г. К ней подключено пять различных операторов доставки: Почта России, СДЭК, DPD, Деловые линии и ПЭК. Также можно отправлять заказы и другими партнерскими службами. Так какие новые опции для продавцов стали доступны?

— Во-первых , пользоваться собственными курьерскими службами могут все юридические лица, верифицированные по ИНН. Теперь опции «Авито» можно гибко настраивать под свои задачи: подключить сразу на все объявления или отключить выборочно на определенные товары, а также выбирать, как доставлять посылки — с помощью партнеров, своих курьеров, в ПВЗ, постаматы или к клиенту на дом.

За последние полгода количество товаров, отправляемых силами продавца, выросло в три раза. А число постоянно использующих сервис продавцов составило более 100 тысяч.Чаще всего пользователи заказывают и оплачивают таким образом корпусную мебель и габаритные запчасти, а также оборудование для бизнеса, — говорит Сергей Пустыльник, директор по логистике в Авито.

— Во-вторых , теперь продавцы могут самостоятельно определять тарифы и сроки доставки в зависимости от загруженности собственной курьерской службы и адреса, куда необходимо отправить товар.

— В-третьих , через «Авито» теперь можно отправлять специфические грузы. Это стало возможно с подключением к платформе «Деловых линий» и ПЭК. Операция проходит через «Безопасную сделку» и подходит для тех, кто занимается продажами корпусной мебели, строительных материалов и пр. Так, первый заказанный и оплаченный с доставкой DBS мотоцикл уже доехал из Омска до Пушкина за одну неделю.

Еще несколько важных и удобных нововведений ждет продавцов в ближайшем будущем.