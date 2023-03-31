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Исследование: владельцы iPhone не используют всех преимуществ мобильных тарифов

Исследование: владельцы iPhone не используют всех преимуществ мобильных тарифов
Иллюстрация: freepik.com

Пользователи смартфонов с операционной системой iOS чаще выбирают индивидуальные решения, при этом поклонники Android получают от них максимальную выгоду.

#НОВОСТИ

К таким выводам пришли эксперты Yota, проанализировав активность клиентов, подключивших тариф с индивидуальным наполнением.

Тариф-конструктор Yota, позволяющий не использовать готовый пакет, а настроить необходимое наполнение с точностью до минуты, смс и гигабайта и не переплачивать, поклонники iOS выбирают чаще. Калькулятором тарифа пользуется 33,7% всех владельцев iPhone, а среди пользователей смартфонов с операционной системой Android таких менее четверти.

Однако большинство владельцев iPhone, выбрав наполнение один раз, на этом останавливаются, в то время как поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства — 34% пользователей за последние полгода корректировали количество минут, Гб или смс в пакете. Также пользователи Android активно подключали к своему тарифу дополнительные опции — безлимитный интернет на соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы а также другие категории приложений.

Такое поведение потребителей в целом соответствует подходу разработчиков операционных систем. iOS традиционно ориентирована на стандартизированные решения. Пользователи могут скачивать приложения только из AppStore, а у владельцев Android есть более широкие возможности – в их распоряжении большое количество магазинов приложений, в том числе российских, они могут персонализировать функционал смартфона. И в целом разнообразие устройств, которые работают на Android, позволяет более гибко подходить к выбору, — отмечает Петр Чернявский, руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota. 

Поведенческие привычки зависят не только от ОС, на которой работает устройство, но и от возраста абонента. Чаще других меняют условия тарифа молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет: в этой возрастной категории самые активные пользователи онлайн-сервисов, и каждый пятый регулярно корректировал количество включенных минут и гигабайтов. У людей старшего поколения привычки меняются редко, поэтому им проще прогнозировать свои потребности.

Автор: Гринина Ирина
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