«Теперь наши гости видят, что из вчерашних отходов получается классная уличная мебель»

Руководители «Уралвтормы» и «Джи-Эко» решили «замкнуть» цикл производства скамеек из переработанных полиэтиленовых пакетов и пластика. Зачем им это нужно?

В сфере обращения с ТКО Екатеринбурга — новая интересная инициатива. Объединить свои мощности решили компании «Уралвторма» и «Джи-Эко» (франшиза проекта «Умная SREDА»). Первая — одна из старейших в регионе организаций, занимающихся подготовкой вторсырья для переработчиков. Вторая — уже достаточно известный производитель уличной мебели из пластиковых отходов. Фактически Андрей Таганкин и Михаил Кичигин организовали полный цикл переработки пластиковых отходов — это первый подобный проект в Свердловской области. DK.RU побывал на территории хаба и выяснил, какие плюсы компании получат от такой коллаборации.

С чего все началось?

Постоянным читателям хорошо известна история каждого из предпринимателей. Андрей Таганкин руководит предприятием, которое еще с советских времен специализировалось на сборе и переработке макулатуры, а несколько лет назад также стало принимать от горожан и местных организаций пластик и пленку.

Отходы сдаются в сеть экопунктов или привозятся на базу, где они сортируются, очищаются от всего лишнего (файлов, скрепок, скотча), прессуются в кипы и готовятся к отправке на заводы-переработчики. Макулатуру, например, покупают целлюлозно-бумажные комбинаты Татарстана, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей — из нее делают картон, упаковки для яиц, салфетки и туалетную бумагу, стройматериалы. Часть макулатуры «Уралвторма» перерабатывает самостоятельно — на предприятии есть линия по производству санитарно-гигиенических изделий.

Проект Михаила Кичигина — совсем молодой. Предприниматель приехал на Средний Урал в 2021 г. Производство экомебели начал налаживать вблизи Березовского: арендовал небольшой цех, привез оборудование, нанял несколько местных жителей. Панели, из которых собираются скамейки, урны и лежаки, стали делать из полимерпесчаной смеси, которая на 30% состоит из пластика (переработанных полиэтиленовых пакетов, канистр, биг-бэгов, крышек от бутылок), еще на 70% — из речного песка.

Когда готовился к запуску производства, предстояло наладить непрерывные поставки пластика в нужном количестве. В интернете нашел информацию про «Уралвторму»: позвонил, договорился приехать на предприятие, чтобы оценить мощности. Так мы познакомились с Андреем — пообщались, поняли друг друга. С тех пор продолжаем сотрудничество, — рассказал Михаил Кичигин.

Как проходит адаптация?

В конце прошлого года предприниматели решили объединить мощности на площадке в Екатеринбурге. «Уралвторма» выделила под цех партнера ангар, где раньше находился склад. Перед новогодними праздниками туда завезли оборудование, занялись доработкой помещения. Параллельно руководителю «Джи-Эко» пришлось решать кадровую проблему — местные жители, которые работали на прошлой площадке, не захотели ездить на работу в Екатеринбург. Сейчас новые сотрудники проходят обучение и постепенно наращивают объемы производства. Пока в месяц перерабатывается около 2 тонн пластика, максимальная мощность действующей линии — 10 тонн.

По словам Андрея Таганкина, объединение на одной площадке стало логичным шагом. Концепцию поддержали на уровне регионального министерства энергетики и ЖКХ, которое курирует сферу обращения с ТКО в регионе:

Мы создали хороший пример экономики замкнутого цикла. Плюсов такого сотрудничества много. Во-первых, мы оба вовлечены во все этапы цепочки: Михаил подключился к работе по сбору сырья, а я помогаю ему с поиском покупателей конечного продукта. Во-вторых, когда и производство, и сырье находятся в одном месте, снижаются транспортные расходы. И, конечно, когда к нам приезжают гости, они убеждаются, что из вчерашних отходов действительно получается классная уличная мебель.

На изделия постепенно обращают внимание муниципалитеты из Свердловской области и соседних регионов, управляющие компании, застройщики. В прошлом году на выставку 100+ Forum Russia многие целенаправленно приехали познакомиться с продукцией компании.

Их интерес понятен: скамейки визуально практически не отличаются от изделий из дерева и металла, но при этом они более прочные и долговечные. Двухметровая скамейка весит около 150 кг и не содержит металлических элементов, которые можно было бы сдать в металлолом — такая уличная мебель неинтересна вандалам. И, что особенно важно, каждая лавочка — это несколько тысяч полиэтиленовых пакетов, которые уже не попадут на полигоны и свалки.

Что дальше?

За первый год работы «Джи-Эко» изготовило около 700 изделий — скамеек, урн и других конструкций. Особенно живо производством мебели из вторсырья интересуются в образовательных учреждениях, где реализуются различные экологические проекты.

В последние месяцы к нам обратились несколько школ и детских садов: договорились, что они будут поставлять нам отходы, а мы сделаем для них лавочки и проведем экскурсии, когда станет теплее. Один из таких проектов реализуется в школе Нижнего Тагила: там дети решили собирать пластик, чтобы сделать из него кашпо для цветов в местном парке. Мы согласились взять на себя логистические вопросы, потому что нам было важно поддержать ребят, — рассказывает Михаил Кичигин.

К экологическим инициативам постепенно подключаются и коммерческие компании. Так партнеры договорились о сотрудничестве с сетью магазинов-кафе «Жизньмарт», для которых «Джи-Эко» также производит скамейки, столики, урны и велопарковки. Эксперимент стартовал в начале текущего года: в нескольких магазинах появились контейнеры «Уралвтормы» для сбора пластиковых отходов. А для посетителей, которые сдадут на переработку чистый пластик, в магазинах предусмотрели бонусы.

Мы убеждены, что прием отходов должен идти на возмездной основе, чтобы у человека была мотивация тратить свое время на сортировку и подготовку сырья. Когда-то я изучал материалы о сборе ТКО в европейских странах и СССР. Аналитики говорят о том, что советская система, когда человек не просто выступал за экологию, а еще и получал бонусы, например, в виде талонов на книги, оказалась более эффективной. Мы тоже работаем по этому принципу и обеспечиваем небольшую финансовую мотивацию тем, кто приходит в наши приемные пункты, — объясняет Андрей Таганкин.

В планах партнеров — не только увеличение объемов производства и поиск новых заказчиков, но и расширение сети экопунктов, пока их 19. Ведутся переговоры об открытии новых точек приема в Академическом районе и городах-спутниках. В существующие экопункты компании ежемесячно сдается 500-700 тонн макулатуры, пленки и пластика. Как отметил Андрей Таганкин, объем принимаемых отходов по сравнению с прошлым годом вырос — с открытием новых точек сбора на полигоны и на свалки будет попадать еще меньше мусора, из которого можно бы было сделать полезные изделия.

Где сдать пластик и макулатуру в Екатеринбурге Верх-Исетский р-н: ул. П. Тольятти, д. 15, лит. «А», ул. Готвальда, д. 3/5, ул. Черепанова, д. 19, лит. «А». Железнодорожный р-н: ул. Монтажников, д. 8 (база), ул. Минометчиков, д. 7«А»/2, ул. Тагильская, д. 69, лит. «А». Кировский р-н: ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 18, лит. «Г» (ЖБИ), ул. Солнечная, д. 43, лит. «В». Чкаловский р-н: ул. Титова, д. 32, лит. «А», ул. Чайковского, д. 82, лит «А», ул. Инженерная, д. 12, лит «Б» (Химмаш), ул. Крестинского, д. 31/1, ул. Полдневая, д. 1 (Вторчермет). Октябрьский р-н: ул. Сажинская, д. 6, ул. Бахчиванджи, д. 19/1, пос. Новоберёзовский, ул. Толбухина, д. 11, лит. «Б». Орджоникидзевский р-н: ул. Восстания, д. 32, лит. «Б», ул. Стачек, д. 27 «Б», ул. Ильича, д. 71, лит. «Ж».

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