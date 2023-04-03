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Кремль хочет, чтобы результаты на президентских выборах 2024 г. превысили итоги 2018 г.

Кремль хочет, чтобы результаты на президентских выборах 2024 г. превысили итоги 2018 г.
Автор фото: Joney Brain. Иллюстрация: Pixabay.com

Ориентир — явка 70% и 75% голосов за основного кандидата. По мнению политологов, добиться этого реально в условиях «сплочения вокруг флага» и отсутствия реальной конкуренции.

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

На семинаре, который администрация президента проводит для вице-губернаторов по внутренней политике, обсуждались ориентиры для президентских выборов 2024 г.: явка 70% и 75% голосов за основного кандидата. Об этом пишет РБК со ссылкой на нескольких участников мероприятия. Результаты выборов должны превысить показатели 2018 г., когда явка составила 67,5%, а за Владимира Путина проголосовали 76,7% избирателей. Президент пока не заявлял, что будет баллотироваться, но его участие в выборах является основным сценарием.

Президентские выборы в следующем году планируется провести в срок, а их легитимность не должна вызывать сомнений, пересказывают тезисы семинара участники мероприятия. Поэтому нужно действовать только методом убеждений и работать со всеми группами населения. Регионам также рекомендовали всячески помогать тем, кто находится в зоне специальной военной операции России в Украине, работать с их семьями, организовать работу фонда помощи участникам СВО и их семьям — о создании такого фонда Путин сказал в своем февральском послании.

Показателей 70/75 реально достичь, так как будет действовать эффект «сплочения вокруг флага», а регионы будут соревноваться между собой за более высокие показатели, считает политолог Алексей Макаркин. По его мнению, в условиях обострения отношений с Западом голосовать не за действующего президента многие избирали посчитают неправильным. К тому же ни один другой кандидат от действующих партий (КПРФ, ЛДПР, «Новые люди») не сможет составить основному кандидату реальной конкуренции, а появление других демократических кандидатов маловероятно.

Автор: Андрей Пермяков
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