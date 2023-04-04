Модульбанк запустил счета и переводы в индийских рупиях

Открытие и обслуживание счёта — бесплатно. Комиссия за перевод: от 0,1%.

Для предпринимателей, которые занимаются экспортом и импортом, важно иметь счета в альтернативных валютах, чтобы не зависеть от санкций. К тому же Индия играет все большую роль в глобальной цепочке поставок, и счета в рупиях позволят упростить работу с местными поставщиками, — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Модульбанк постоянно работает над расширением платежных инструментов, включая возможности обмена платежами для участников ВЭД. Сейчас клиенты Модульбанка могут вести расчеты с контрагентами в тринадцати валютах: американский доллар, евро, юань, казахские тенге, белорусские рубли, армянские драмы, азербайджанские манаты, грузинские лари, таджикские сомони, турецкие лиры, узбекские сумы и киргизские сомы, а теперь и индийские рупии. Портфель валют будет пополняться.

Справка

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.