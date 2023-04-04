«На хорошие и грамотные проекты спрос будет всегда»

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин принял участие во встрече с екатеринбургскими предпринимателями. Девелопер рассказал о новых проектах и грамотном планировании времени.

Мероприятие состоялось в коворкинг-центре «Точка кипения». На встрече с Евгением Мордовиным участники интересовались новыми проектами «УГМК-Застройщик» и перспективами сотрудничества с компанией. Он отметил, что компания всегда открыта к сотрудничеству и интересным предложениям со стороны дизайнеров, поставщиков мебели, монтажного, лифтового и другого оборудования. Синергия и продуктивное сотрудничество дает отличный результат.

Сити растет вверх

Встречу с предпринимателями Евгений Мордовин начал с рассказа о будущем амбициозного проекта Екатеринбург-Сити. К его реализации «УГМК-Застройщик» приступил в 2021 г. Планируется, что к 2031 г. на 8 Га земли, расположенной в квадрате улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых дружин — пл. Октябрьской революции, появится большой деловой центр, который станет визитной карточкой города. Территория прирастет новыми офисными и жилыми зданиями, появится гастропространство и, конечно, большой паркинг для автомобилей.

Жилую функцию в Екатеринбург-Сити будут выполнять два небоскреба высотой 175 метров, объединенных стилобатом. Они расположатся напротив Ельцин Центра. Рядом с ними будет благоустроена площадь. Красивое общественное пространство будет сочетать функции классической прогулочной зоны и площадки для проведения мероприятий, праздников, гастрономических фестивалей и концертов.

Территория Екатеринбург-Сити будет полностью проницаемой, без высоких заборов и шлагбаумов. При этом резиденты получат всю необходимую высокотехнологичную инфраструктуру. Стилобат на уровне 5 этажа будет выполнять функцию зоны отдыха. Для жителей в небоскребах будет обустроена просторная терраса с островками зелени, откуда открывается роскошный вид на акваторию городского пруда и исторический центр города. Большое внимание будет уделено и подрастающему поколению. В этом пространстве для них откроют свои двери детский досуговый и бизнес-клуб, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Здесь же заработают рестораны и офисы, — отметил Евгений Мордовин.

У жилья в небоскребах — особое позиционирование. Если квартиры в других проектах девелопера — «Макаровском», «Нагорном», «Изумрудном бору» — приобретают больше семьи с детьми, то квартиры в жилых небоскребах — для активных предпринимателей, которым важно жить в центральной локации.

Жилые небоскребы — лишь небольшая часть проекта Екатеринбург-Сити. «УГМК-Застройщик» планирует возвести в центре современное офисное здание 100 м в высоту. Совокупная площадь офисов в нем составит 35 тыс. м2. Для сравнения: в соседнем «Демидове» площадь офисов составляет 28 тыс. м2.

Новый офисный центр проектируется по модели СберСити — офисно-делового центра Сбера в Москве. Подобные офисные здания возводятся в соответствии с требованиями сотрудников компаний. Мы знаем, в каких условиях хотят работать люди, что им важно. В здании будут большие панорамные окна, хорошая система вентиляции, быстрые лифты, оранжерея, сопутствующие сервисы — нотариальная контора, копировальные услуги, отдельный этаж будет отведен под спортивный клуб для сотрудников, еще один — под заведения общепита. А на верхних этажах мы организуем панорамный конференц-зал. Сегодня в центре Екатеринбурга трудно найти хорошую площадку для проведения мероприятий. Этот конференц-зал закроет эту потребность, — продолжил гендиректор «УГМК-Застройщик».

Спрос есть

Естественный вопрос, который возник у предпринимателей после рассказа о глобальной стройке Екатеринбург-Сити, — будет ли спрос на новое жилье в центре. Отвечая на него, Евгений Мордовин отметил, что на хорошие и грамотные проекты с продуманной инфраструктурой спрос будет всегда.

На текущий момент в Екатеринбурге действительно большое количество непроданных квартир — порядка 40 тыс. Но давайте посмотрим, в каком они находятся сегменте? Как правило, это происходит в эконом-классе. Продукты бизнес-сегмента пользовались и будут пользоваться популярностью. Согласно опросам, есть 3-5% населения, которые готовы покупать качественное жилье в качественных проектах, — сказал спикер.

Отчасти, отметил он, избыток жилья в новостройках связан с довольно распространенным мнением о том, что цены на недвижимость пойдут вниз. В ближайшее время, по прогнозам девелопера, этого не произойдет — стоимость строительных материалов и подключения дома к коммуникациям только растет. Покупатели, в свою очередь, ожидая снижения стоимости за квадратный метр, копят на руках денежную массу. А она, по данным ЦБ, на 1 января 2023 г. достигла исторического максимума — 82,4 трлн руб. Причина проста: многие отложили крупные покупки до лучших времен, искусственно снизив уровень потребления.

Надо понимать, если цены на недвижимость упадут, это будет означать, что отрасль в реальном кризисе. Это плохой сигнал для всех — и для подрядчиков, и для девелоперов, и для потребителя. Когда мы покупаем квартиру, мы рассчитываем, что через несколько лет она станет дороже, — резюмировал Евгений Мордовин.

Новая жизнь Шерегеша

Еще один проект, про который рассказал Евгений Мордовин в рамках своего выступления, — строительство горнолыжного курорта федерального значения в Шерегеше. На сегодня это крупнейший в стране проект комплексного развития территории по площади, объёмам строительства и планируемым инвестициям. Мастер-план предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на 7,5 тыс. номеров. Застройщик планирует построить открытые термальные бассейны с круглогодичным использованием, spa-центры, магазины, рестораны и многоуровневые парковки. Всего будет запущено четыре канатные дороги и четыре новые горнолыжные трассы, станции пересадок, снегоходные трассы, трассы для беговых лыж.

На первом этапе наша компания построит два апарт-комплекса по 320 номеров каждый. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. К концу этого года мы закончим каркас и опоры для первого подъемника, — рассказал о ходе строительства Евгений Мордовин.

В инфраструктуру войдут пятизвездочный апарт-отель, ресторан на 600 гостей с террасой и детским клубом, караоке-бар, фитнес-зал, магазины, помещения для хранения горнолыжного оборудования — ski-room.

В планах девелопера — строить по четыре комплекса на 1 тыс. номеров в год.

«И работа, и жизнь должны быть интересными»

В конце встречи с предпринимателями Евгений Мордовин поделился своим рецептом работы в режиме многозадачности. Главное, по мнению спикера, грамотно распределять свое время, жить полноценной жизнью и не зацикливаться только на работе.

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» рассказал, что по мере роста нагрузки и количества проектов он научился грамотно делегировать полномочия и формировать проектные команды, которые несут ответственность за тот или иной жилой комплекс или объект коммерческой недвижимости.

Такая схема работы просуществовала как раз до старта стройки в Шерегеше и передачи в управление компании гостиницы Hyatt Regency и БЦ «Демидов». Новый виток трансформации бизнес-процессов пришел в компанию органично.

Сейчас мы выделили бизнес-единицы, которые занимаются строительством, продажами и пр. Кроме того, «УГМК-Застройщик» создает единый корпоративный центр, куда переходит функция маркетинга и продаж. Это необходимо, чтобы маркетологи работали не каждый на своем проекте, а отрабатывали единый стиль. Думаю, такой режим работы закрепится у нас еще на несколько лет, — поделился со слушателями Евгений Мордовин.

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