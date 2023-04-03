Еще одно бомбоубежище выставили на продажу в Екатеринбурге

Подобные объекты городской недвижимости в ходу у екатеринбуржцев. Полгода назад на продажу был выставлен бункер в центре города. Теперь — на Химмаше, но в 14 раз дороже.

Управление Росимущества в Свердловской области выставило на открытый аукцион бомбоубежище, расположенное на Альпинистов, 57. Его площадь почти 800 кв. м. Цена 14 млн 730 тыс. руб. Он находится в здании постройки 1976 г.

Заявиться на аукцион можно еще в течение 22 дней. Шаг аукциона — 100 тыс. руб. Кадастровый паспорт данного помещения составлен по данным технической инвентаризации на 18 октября 2010 г. Объект не был обследован на предмет выявления изменения конфигурации. Изменено наименование объекта, ранее: «Здание бомбоубежища», — говорится в кадастровом паспорте помещения. Его кадастровая стоимость оценивается в 26 042 934 руб., сообщает Е1.RU.

Напомним, что осенью прошлого года на аукцион был выставлен списанный бункер по адресу проспект Ленина, 8. Собственник тот же — региональное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Начальная стоимость объекта оценивается в 1 млн 139 тыс. руб.

По данным МЧС, бункер списали еще в 2008 г., и он не является объектом гражданской обороны. Согласно техпаспорту от 2009 г., здесь есть 11 помещений и два выхода, а также все необходимые коммуникации.

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