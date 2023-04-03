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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам автокредитования в 2022 г.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам автокредитования в 2022 г.
Иллюстрация: Уралсиб

Банк Уралсиб занял шестое место в рейтингах российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля, а также вошел в топ-5 по объему льготного автокредитования в 2022 г.

#НОВОСТИ

Исследование рынка автокредитования в 2022 г. представил портал Банки.ру.

Банк Уралсиб в 2022 г. активно развивал направление автокредитования, нарастив показатели по объемам выдач и портфелю более чем в 1,2 раза. По итогам года общие объемы автокредитования банка составили 29,3 млрд руб., размер портфеля — 28,6 млрд руб.

Активный рост объемов обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до семи лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров, а также запуском специальной программы кредитования с автопроизводителем Geely.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе — без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 17 млн руб, максимальный срок кредитования — семь лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита — паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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