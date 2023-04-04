Рубль продолжил слабеть, несмотря на подорожавшую нефть

Доллар подорожал до 79,5 руб., и у этого фундаментальная причина: импорт в Россию продолжает восстанавливаться, а объем валютной выручки от продажи нефти сократился.

Российская валюта продолжила дешеветь во вторник, 4 апреля: курсы доллара и евро обновили максимальные значения с апреля 2022 г. Курс доллара вырос на 78 коп. и достиг 79,52 руб., евро подорожал на 88 коп. до 86,8 руб. Китайский юань подорожал на 7,5 коп. до 11,5 руб.

Причиной падения рубля мог стать повышенный спекулятивный спрос на валюту со стороны отдельных игроков рынка. В то же время участники рынка обеспокоены риском дальнейшего снижения доходов от продажи нефти, что также негативно влияет на федеральный бюджет РФ. Он сверстан исходя из цены нефти Urals на уровне $70,1 за баррель, а в январе-марте 2023 г. средняя цена Urals была на уровне $48,92.

«Причины снижения его (рубля) курса носят фундаментальную природу. Импорт в Россию продолжает активно восстанавливаться, а геополитический дисконт на продаваемое за рубеж сырье и санкционные ограничения привели к сокращению объема поступающей валютной выручки. Снижение профицита счета текущих операций сделало российскую валюту более уязвимой. Также резко выросли бюджетные расходы, обусловленные геополитическими нуждами», — говорит инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

В то же время он полагает, что сейчас рубль ослаб почти до предельных значений, и подорожание нефти в ближайшей перспективе поможет рублю вернуться к уровням 76-77 руб. за доллар.