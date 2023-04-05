Новый сценарий жизни Уралмаша. Что строится в самом центре района?

В центре Уралмаша строят новый жилой комплекс. Рассказываем о новом проекте подробнее.

Пересечение улиц 40-летия Октября и 22-го Партсъезда — самое сердце Уралмаша. Именно здесь, скрытый от шумных магистралей, среди зеленых аллей в 2024 г. появится новый жилой комплекс «Темп» от группы компаний «Практика».

Все нужное — рядом

Жилая зона в центре Уралмаша строилась и обживалась не одно десятилетие. Прямо перед домом детские сады №158 и 246, в двух шагах — школы №115, №117 и №244. Поблизости расположились бульвар Культуры, ДК Уралмаш. Через дорогу от «Темпа» — медгородок с диагностическим и перинатальным центрами, гипермаркет «Лента», спортивный комплекс и футбольный стадион. Все — в пешей доступности. Как и остановки общественного транспорта, который представлен максимально широко: трамвай, троллейбус, автобус и метро.

Все это стало воплощением городского сценария жизни, когда все необходимое под боком. И теперь здесь строится новый жилой комплекс с современными инженерными и архитектурными решениями: подземный паркинг, закрытый двор под видеонаблюдением с современными игровыми комплексами и зонами отдыха, дизайнерские холлы, квартиры с террасами и гардеробными, а также система телеметрии и многое другое.

Новый уровень комфорта и безопасности

Приватность и безопасность — то, на чем в «Темпе» сделан акцент. Концепция закрытого двора предусматривает отсутствие автомобилей, а значит, можно отпускать детей играть одних, не беспокоясь за их безопасность. На территорию комплекса не смогут попасть посторонние — она надежно защищена системой контроля доступа, круглосуточным видеонаблюдением по периметру, а также собственной службой безопасности.

Инженерные решения проекта выгодно выделяют его в существующей застройке. Дома в «Темпе» оснащены системой телеметрии — теперь жителям не придется самим передавать показания счетчиков. Датчики протечки уберегут от бытовых аварий и сэкономят на последующем ремонте, а горизонтальная разводка отопления с терморегуляторами позволит установить комфортную температуру в каждой комнате. Кирпичные стены, современная шумоизоляция в полах и окна Energy Light создадут в квартире благоприятный микроклимат и оградят от шума улиц.

Оставить свой автомобиль жители смогут в многоуровневом подземном паркинге на 178 машино-мест, из которого можно на лифте попасть к себе на этаж. В паркинге также разместились кладовые — отличное место для хранения сезонных вещей.

Уютные холлы с зоной ожидания

Одна из особенностей нового проекта — дизайнерские холлы на первом этаже дома. Здесь есть стойка ресепшена, зона ожидания курьера, такси или гостей, а также зона отдыха.

Каждого жителя встречает администратор. Он не только передаст корреспонденцию, но и поможет решить ряд бытовых вопросов. Здесь же располагаются лапомойки, велосипедные и колясочные, где можно оставить сезонный детский транспорт.

Уже при входе чувствуется комфортная и уютная домашняя атмосфера: многоуровневое освещение, цвет стен и мебель — все гармонично вписывается в общую концепцию проекта.

Девелопер предусмотрел широкий выбор планировочных решений: уютные студии, одно- и двухкомнатные квартиры, а также просторные трехкомнатные для больших семей. Комплекс планируют сдать в 4 квартале 2024 года. Финансовым партнером проекта является Сбер, что гарантирует надежность, а строительный опыт «Практики» позволит сдать дом ранее назначенного срока.

Реклама. Застройщик Жилого комплекса «Темп»: Общество с ограниченной ответственностью «СЗ ЖК ТЕМП», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Размещенная в публикации информация и изображения носят информационно-рекламный характер и не являются публичной офертой. Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону: +7 (343) 345 45 43 или на сайте: темп.рф