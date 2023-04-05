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ПСБ в Екатеринбурге предлагает бесплатное обслуживание для компаний ЖКХ и СНТ

ПСБ в Екатеринбурге предлагает бесплатное обслуживание для компаний ЖКХ и СНТ
Иллюстрация: DK.RU

ПСБ подготовил комплексное предложение для уральских компаний, работающих в сфере ЖКХ, а также для садовых некоммерческих товариществ и коттеджных поселков.

#НОВОСТИ

Предложение предполагает особые условия обслуживания от банка и специализированной онлайн-платформы «Продом».

В частности, если клиент, имея расчетный счет в ПСБ, подключается к платформе «Продом», банк предоставляет три месяца бесплатного обслуживания расчетного счета, двойной лимит бесплатных переводов, которые предприниматель может направить физическим лицам внутри банка, и бесплатных платежных поручений в адрес юридических лиц. Также можно бесплатно открыть и вести специальный счет капитального ремонта в ПСБ. Что касается выгоды от подключения к «Продом», то при соблюдении всех условий клиента бесплатно подключают к платформе и предоставят бесплатное обслуживание на три месяца (далее — от 4900 руб./месяц).

Напомним, ПАО «Промсвязьбанк» — универсальный банк, входящий в число крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций. ПСБ законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

Платформа «Продом» объединяет в себе все сервисы ЖКХ для жителей и сотрудников УК, аварийно-диспетчерскую службу и систему контроля доступа. Единый сервис позволяет жителям в один клик оплатить услуги ЖКХ, передать показания счетчиков, оставить заявку на вызов мастера и т.д.

Чтобы подключиться к сервису, достаточно обратиться в ближайший офис ПСБ или по телефону +7 (343) 253-07-37.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк»

Автор: Гринина Ирина
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