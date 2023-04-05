Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.04
77,95
84,61
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Евразийская неделя бизнеса» ответит предпринимателям на волнующие вопросы

«Евразийская неделя бизнеса» ответит предпринимателям на волнующие вопросы
Иллюстрация: «Евразийская неделя бизнеса»

13 апреля в Hyatt Regency пройдет ежегодная Евразийская Неделя Бизнеса. Перед гостями мероприятия выступят топовые специалисты, которые поделятся своим предпринимательским опытом.

#НОВОСТИ

Бизнес-форум «Евразийская Неделя Бизнеса» пройдет в Екатеринбурге уже в восьмой раз. Успешные предприниматели Урала расскажут о личных рабочих «фишках» и как применять их на практике.

Опытом поделятся собственники бизнеса и топ-менеджеры:

Александр Долгов, серийный предприниматель, создатель и сооснователь CheburekMe, LaserLove, SneakNFresh, Стрижевский и CutMan и др.;

Евгения Грамотеева, генеральный директор сети магазинов Жизньмарт;

Юрий Вундер, директор Артемовской и Ирбитской птицефабрик;

Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизациии процессов NAUMEN;

Ольга Екимовских, директор Аутсорсингового центра Основа Капитал;

Евгения Дорофеева, создатель бизнес-клуба «Только суть»;

Станислав Никифоров, директор по продажам Дом.ру Бизнес;

Игорь Щедрин, оперативный управляющий ГК Пив&Ко;

Елена Раззаренова, региональный менеджер по франчайзингу «Фасоль»;

Раина Бердеева, заместитель руководителя Макрорегиона Урал по продажам MANGO OFFICE;

Илья Евстратенко, управляющий USIB, бизнес-тренер;

Руслан Моряков, директор партнерской программы Vitamin;

Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G.Branding;

Ксения Плешкова, директор по маркетингу РОСЭК.

Темы конференции:

  • Адаптация бизнеса под современные реалии и новые санкции
  • Как предпринимателю и эксперту выйти из онлайна в оффлайн
  • Тренд на оцифровку: мечты и реальность
  • Внедрение современных цифровых инструментов в бизнес. Как не слить бюджет?
  • Стратегия VS Тактика в ситуациях неопределенности
  • Масштабирование бизнеса через франчайзинг
  • Стратегия управления ИТ как надежная опора бизнеса: видение и опыт
  • Тренды рынка
  • 5 ситуаций когда бренд не работает и что с этим делать
  • Стратегия маркетинга и продаж в 2023 году
  • B2B e-commerce: инструкция по применению
  • Проблемы и перспективы развития ритейла в текущих условиях рынка
  • Telegram. От мессенджера к стратегическому каналу продаж

В этом году Евразийская Неделя Бизнеса предстанет в новом формате. Форум будет поделён на конференцию, посвященную трендам и тенденциям бизнеса в современных реалиях, и секцию  «Маркетинг и Digital», где будут  раскрыты темы многоканального маркетинга, возможности новых технологий для развития бренда, разработка бренд-стратегии.

Бесплатная регистрация онлайн участников на сайте b-week.ru или по телефонам: +7(932) 613-88-66 / +7(932) 613-88-77.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Совместное российско-китайское предприятие появится в Свердловской областиСовместное российско-китайское предприятие появится в Свердловской области
  • «Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»«Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»
  • СберУниверситет предоставит гранты на обучение топ-менеджеровСберУниверситет предоставит гранты на обучение топ-менеджеров
  • Кремль хочет, чтобы результаты на президентских выборах 2024 г. превысили итоги 2018 г.Кремль хочет, чтобы результаты на президентских выборах 2024 г. превысили итоги 2018 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.