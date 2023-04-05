«Евразийская неделя бизнеса» ответит предпринимателям на волнующие вопросы
13 апреля в Hyatt Regency пройдет ежегодная Евразийская Неделя Бизнеса. Перед гостями мероприятия выступят топовые специалисты, которые поделятся своим предпринимательским опытом.
Бизнес-форум «Евразийская Неделя Бизнеса» пройдет в Екатеринбурге уже в восьмой раз. Успешные предприниматели Урала расскажут о личных рабочих «фишках» и как применять их на практике.
Опытом поделятся собственники бизнеса и топ-менеджеры:
Александр Долгов, серийный предприниматель, создатель и сооснователь CheburekMe, LaserLove, SneakNFresh, Стрижевский и CutMan и др.;
Евгения Грамотеева, генеральный директор сети магазинов Жизньмарт;
Юрий Вундер, директор Артемовской и Ирбитской птицефабрик;
Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизациии процессов NAUMEN;
Ольга Екимовских, директор Аутсорсингового центра Основа Капитал;
Евгения Дорофеева, создатель бизнес-клуба «Только суть»;
Станислав Никифоров, директор по продажам Дом.ру Бизнес;
Игорь Щедрин, оперативный управляющий ГК Пив&Ко;
Елена Раззаренова, региональный менеджер по франчайзингу «Фасоль»;
Раина Бердеева, заместитель руководителя Макрорегиона Урал по продажам MANGO OFFICE;
Илья Евстратенко, управляющий USIB, бизнес-тренер;
Руслан Моряков, директор партнерской программы Vitamin;
Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G.Branding;
Ксения Плешкова, директор по маркетингу РОСЭК.
Темы конференции:
- Адаптация бизнеса под современные реалии и новые санкции
- Как предпринимателю и эксперту выйти из онлайна в оффлайн
- Тренд на оцифровку: мечты и реальность
- Внедрение современных цифровых инструментов в бизнес. Как не слить бюджет?
- Стратегия VS Тактика в ситуациях неопределенности
- Масштабирование бизнеса через франчайзинг
- Стратегия управления ИТ как надежная опора бизнеса: видение и опыт
- Тренды рынка
- 5 ситуаций когда бренд не работает и что с этим делать
- Стратегия маркетинга и продаж в 2023 году
- B2B e-commerce: инструкция по применению
- Проблемы и перспективы развития ритейла в текущих условиях рынка
- Telegram. От мессенджера к стратегическому каналу продаж
В этом году Евразийская Неделя Бизнеса предстанет в новом формате. Форум будет поделён на конференцию, посвященную трендам и тенденциям бизнеса в современных реалиях, и секцию «Маркетинг и Digital», где будут раскрыты темы многоканального маркетинга, возможности новых технологий для развития бренда, разработка бренд-стратегии.
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