«Евразийская неделя бизнеса» ответит предпринимателям на волнующие вопросы

13 апреля в Hyatt Regency пройдет ежегодная Евразийская Неделя Бизнеса. Перед гостями мероприятия выступят топовые специалисты, которые поделятся своим предпринимательским опытом.

Бизнес-форум «Евразийская Неделя Бизнеса» пройдет в Екатеринбурге уже в восьмой раз. Успешные предприниматели Урала расскажут о личных рабочих «фишках» и как применять их на практике.

Опытом поделятся собственники бизнеса и топ-менеджеры:

Александр Долгов, серийный предприниматель, создатель и сооснователь CheburekMe, LaserLove, SneakNFresh, Стрижевский и CutMan и др.;

Евгения Грамотеева, генеральный директор сети магазинов Жизньмарт;

Юрий Вундер, директор Артемовской и Ирбитской птицефабрик;

Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизациии процессов NAUMEN;

Ольга Екимовских, директор Аутсорсингового центра Основа Капитал;

Евгения Дорофеева, создатель бизнес-клуба «Только суть»;

Станислав Никифоров, директор по продажам Дом.ру Бизнес;

Игорь Щедрин, оперативный управляющий ГК Пив&Ко;

Елена Раззаренова, региональный менеджер по франчайзингу «Фасоль»;

Раина Бердеева, заместитель руководителя Макрорегиона Урал по продажам MANGO OFFICE;

Илья Евстратенко, управляющий USIB, бизнес-тренер;

Руслан Моряков, директор партнерской программы Vitamin;

Мария Кукушкина, директор по маркетингу Z&G.Branding;

Ксения Плешкова, директор по маркетингу РОСЭК.

Темы конференции:

Адаптация бизнеса под современные реалии и новые санкции

Как предпринимателю и эксперту выйти из онлайна в оффлайн

Тренд на оцифровку: мечты и реальность

Внедрение современных цифровых инструментов в бизнес. Как не слить бюджет?

Стратегия VS Тактика в ситуациях неопределенности

Масштабирование бизнеса через франчайзинг

Стратегия управления ИТ как надежная опора бизнеса: видение и опыт

Тренды рынка

5 ситуаций когда бренд не работает и что с этим делать

Стратегия маркетинга и продаж в 2023 году

B2B e-commerce: инструкция по применению

Проблемы и перспективы развития ритейла в текущих условиях рынка

Telegram. От мессенджера к стратегическому каналу продаж

В этом году Евразийская Неделя Бизнеса предстанет в новом формате. Форум будет поделён на конференцию, посвященную трендам и тенденциям бизнеса в современных реалиях, и секцию «Маркетинг и Digital», где будут раскрыты темы многоканального маркетинга, возможности новых технологий для развития бренда, разработка бренд-стратегии.

Бесплатная регистрация онлайн участников на сайте b-week.ru или по телефонам: +7(932) 613-88-66 / +7(932) 613-88-77.