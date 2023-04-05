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Банк Уралсиб улучшил условия по собственным и государственным ипотечным программам

Банк Уралсиб улучшил условия по собственным и государственным ипотечным программам
Иллюстрация: unsplash.com

Банк Уралсиб внес целый ряд улучшений в условия программам ипотечного кредитования, касающихся как собственных, так и государственных кредитных программ.

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб улучшил условия по собственным и государственным программам ипотечного кредитования:

  • Снижен до 15% размер минимального первоначального взноса по госпрограммам («Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми») для заемщиков, работающих по найму при рассмотрении заявки по двум документам. Для заемщиков — индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса первоначальный взнос по собственным программам банка на покупку строящегося жилья, а также по госпрограммам снижен до 30% — при предоставлении полного пакета документов, 40% — при рассмотрении по двум документам;
  • Увеличена до 15 млн рублей максимальная сумма кредита по программам «Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми» при покупке квартиры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 11,49 % годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,59% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» — от 7,59% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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