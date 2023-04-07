Чтобы строить сегодня, нужно использовать весь комплекс мер поддержки

Строительная отрасль стала одним из драйверов экономики страны, она способствует развитию ряда смежных отраслей. Одновременно улучшение жилищных условий граждан — приоритетная задача для государства.

Решить эту задачу можно, увеличивая темпы строительства современного жилья, но при этом важно обеспечить баланс предложения и спроса. О том, как финансируются самые разные идеи девелоперов, от жилых комплексов до промышленных зон, DK.RU рассказал управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов.

Алексей, ровно год вы находитесь в должности управляющего директора Сибирского регионального центра, что удалось сделать за это время? Как изменился Банк ДОМ.РФ в Сибири за прошедший год?

— Ключевые изменения связаны, во-первых, со структурой. Был создан Сибирский региональный центр, набрана профессиональная команда, все основные направления по работе с проектным финансированием собраны в филиале: это клиентский блок, кредитный блок, строительные эксперты и строительные контролеры. Мы считаем, что данное изменение позволит существенно развить бизнес Банка ДОМ.РФ в сибирском регионе.

В ипотечном бизнесе также произошли существенные изменения в части организации работы. Основной фокус был смещен на взаимодействие с партнерами и развитие корпоративного канала. У нас появились сотрудники в новых городах — это Иркутск и Томск. В этом году планируем расширить географию присутствия.

К достижениям прошлого года мы относим пополнение портфеля проектного финансирования банка проектами из трех новых регионов — Кемеровской и Омской областей, а также Алтайского края. Хочу отметить, что за 2022 г. число рассмотренных кредитных сделок проектного финансирования в Сибири существенно увеличилось. Команда входит в топ-3 среди всех региональных центров, а по объему привлеченных депозитов заняла первое место.

По розничному направлению Сибирь демонстрирует стабильно высокие результаты — первое место среди всех дирекций банка в III и IV кварталах.

Последние месяцы все активно наблюдают за ипотечным рынком. Какие тренды вы фиксируете в регионах Сибирского федерального округа в начале 2023 г.? Как рынок ипотеки изменился в 2022 г.?

— Изменения действительно есть. Аналитики Банка ДОМ.РФ выделяют перераспределение структуры выдач на первичном рынке. Сейчас спрос на строящееся жилье удовлетворяется преимущественно за счет льготных госпрограмм, тогда как годом ранее каждая четвертая сделка совершалась в рамках рыночного продукта.

Еще один значительный тренд 2022 г. — это рост интереса к частному домостроению. Дома строят и своими силами, и через подрядчиков, также растет рынок таунхаусов. Этому способствуют и принятые государством меры поддержки, направленные на систематизацию и увеличение доступности рынка.

По каким льготным и рыночным программам сейчас работает Банк ДОМ.РФ? Какие из них наиболее востребованы и почему?

— Наш банк предлагает широкую линейку ипотечных кредитов как в рамках госпрограмм, так и рыночных продуктов. Программы господдержки — по-прежнему драйверы спроса, и прежде всего это «Льготная ипотека». Например, в январе 2023 г. объем выдач по этой программе составил 49,95% от общего портфеля. На «Семейную ипотеку» пришлось около 30%, ещё 4,95% — ИТ-ипотека. Около 15% в структуре выдач составило кредитование готового жилья.

Каковы в целом показатели банка по итогам первого квартала 2023 г. в части выдачи ипотеки?

— По сибирской дирекции за 1 квартал выдано 3 218 млн руб., что превысило показатель 1 квартала 2022 г. на 50%. Сейчас в структуре выдач мы отмечаем рост как первичного, так и вторичного жилья.

Еще одно важное направление работы Банка ДОМ.РФ — финансирование строительных проектов. Сколько проектов и на какой объем было профинансировано в Сибирском федеральном округе в 2022 г.?

— В минувшем году объем лимитов по заключенным сделкам составил 32 млрд руб. Это 14 строительных проектов общей площадью 570 тыс. кв. м. Реализация ряда масштабных проектов была начата еще в 2021 г., финансирование продолжилось и в 2022-м. При этом по количеству новых проектов отмечается заметный рост.

Важно отметить, что в 2022 г. большой пул работы был направлен на пересмотр бюджетов строек. Мы оперативно рассмотрели и одобрили запросы, финансирование действующих проектов банк не приостанавливал.

Назовите регионы-лидеры по объемам строительства в СФО?

— В начале года отличные результаты по объемам строительства в Сибири показали два региона: Новосибирск и Красноярск — 2557 и 1451 тыс. кв. м жилья соответственно. Замыкает тройку лидеров Барнаул с 617 тыс. кв. м.

Расскажите о преимуществах проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ?

— Ключевые компетенции банка сформированы именно в проектном финансировании. Это значит, что наши клиенты получают профессиональный подход и глубокую экспертизу, которые помогают клиентам оценить риски сделки по покупке земли и закрыть их уже на начальном этапе.

Проектное финансирование от нашего банка для девелопера — это способ минимизировать риски. Нас отличает прозрачный подход к комиссиям, которые применяются при организации проектного финансирования. Также в Банке ДОМ.РФ нет обязательного требования по собственному участию, нередко мы финансируем проекты с нулевым собственным участием.

В тесном контакте с корпорацией ДОМ.РФ мы имеем возможность более эффективного применения программ поддержки, разрабатываемых корпорацией. Например, это инфраструктурные облигации, комплексное предложение по земельным участкам, реализуемым ДОМ.РФ.

Более того, мы предлагаем дополнительную скидку в 0,2% по ипотеке для объектов, строительство которых финансирует банк.

Какие кредитные продукты банк предлагает бизнесу?

— Банк ДОМ.РФ является универсальным, мы активно развиваем работу в сегменте малого и среднего бизнеса. Если говорить о кредитных продуктах, то самый востребованный — это «Бизнес-ипотека», направленная на приобретение коммерческих площадей для работы бизнеса. В этом случае заемщиками могут выступать как ИП, ООО, АО, так и физические лица. По этому продукту действуют государственные программы субсидирования ставок:

программа стимулирования кредитования субъектов МСП «Корпорации «МСП»;

программа по Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764.

Благодаря этим программам наши заемщики могут получать кредитный продукт по льготным ставкам.

С начала 2023 г. полноценно заработала программа промышленной ипотеки. Она направлена на поддержку предприятий промышленного сектора, в том числе малого и среднего бизнеса. Кредиты в рамках программы выдаются на срок до 15 лет, с гарантированным сроком действия льготной ставки 5% годовых в первые семь лет. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут взять долгосрочный кредит на покупку зданий, строений, сооружений или их частей для промышленного производства. Максимальная сумма кредита — 500 млн руб.

Также банк предлагает овердрафт и оборотное кредитование.

Какие депозитные продукты для бизнеса предлагают в вашем банке?

— В целом это стандартные продукты, привычные для юридических лиц. Мы можем разместить средства на счету клиента как в рублях, так и в юанях, как в виде депозита, так и в виде неснижаемого остатка. Всегда готовы предложить индивидуальные условия, которые зависят от суммы и сроков размещения денежных средств.

Депозиты могут быть оформлены без досрочного расторжения или с правом досрочного расторжения по минимальной ставке и выплатой процентов за фактический срок размещения с правом пополнения, частичного снятия.

Хочется отметить, что сегодня, когда на строительном рынке ситуация не слишком гладкая, именно комплексный подход к стройке, например, вовлечение земель плюс проектное финансирование банка плюс инфраструктурные облигации и другие инструменты ДОМ.РФ — один из ключевых факторов реализации крупных жилищных проектов.