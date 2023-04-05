Cisco уничтожила запчасти в России на сумму 1,86 млрд руб. из-за прекращения продаж

В июне 2022 г. компания решила уйти с российского рынка. Действие ее лицензий приостановлено, услуги не оказываются, а реэкспортировать материально-производственные запасы невозможно.

Американская Cisco Systems, выпускающая сетевое оборудование и ПО, в январе 2023 г. «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд руб. из-за прекращения продаж, пишет ТАСС. В основном это запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само ИТ-оборудование, говорится в бухгалтерской отчетности «Сиско системс».

Компания приняла такое решение в августе 2022 г. из-за приостановки действия лицензий и услуг Cisco в России, а также из-за невозможности реэкспорта.

Под материально-производственными запасами понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования, приобретаемые по договору с нидерландской Cisco Systems International B.V.

Кроме того, в июле-августе 2022 г. «Сиско системс» расторгла большинство трудовых договоров со своими работниками по соглашению сторон. Сумма компенсаций сотрудникам и сумма оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды превысила 190 млн руб.

Cisco Systems Inc. приняла решение о приостановке продаж в России в марте 2022 г., а в июне — о закрытии бизнеса и об уходе с российского рынка.