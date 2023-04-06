«Вызовы, с которыми столкнулась страна, — это шанс изменить структуру экономики РФ»

Впервые годовое собрание СОСПП принял Нижний Тагил. Как проходило мероприятие и о чем бизнес и представители власти попросили друг друга — в материале DK.RU.

Годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей состоялось 5 апреля. Впервые бизнес-столицей региона стал Нижний Тагил, куда участники заседания отправились из Екатеринбурга на скоростном электропоезде «Ласточка». Инициатором выездного заседания и хозяином площадки выступил ЕВРАЗ НТМК, который принял на территории своего ДК более 400 человек.

Собрание открыл президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Перед тем как передать слово другим выступающим, он коротко подвел итоги работы союза в 2022 г. и рассказал о проведенных мероприятиях. В их числе — традиционные «Премия№1» и «Екатерининская Ассамблея», а также «HR-Форум», который был проведен впервые.

Дмитрий Пумпянский поблагодарил за конструктивное сотрудничество президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и губернатора Евгения Куйвашева. Так, члены СОСПП передали федеральным коллегам свыше 120 различных инициатив, большинство из которых было включено в консолидированные предложения РСПП. Региональные власти также поддержали предложения СОСПП по развитию экономики, в частности, удалось пролонгировать льготу по налогу на имущество для владельцев торговых центров.

«Еще не вечер»

Большая часть докладов была посвящена тому, насколько успешно бизнес справился с трудностями 2022 г. По словам полпреда Президента РФ Владимира Якушева, уральским предприятиям это сделать удалось:

Статистика говорит сама за себя: индекс промышленного производства в прошлом году практически не снизился, а в первые месяцы 2023 г. мы фиксируем его рост. Вызовы, с которыми сегодня столкнулась страна, — это возможность изменить структуру экономики России, сделать ее более конкурентоспособной и эффективной.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов на примере своих предприятий рассказал, как перестраивают работу производственники:

Мы переходим на отечественные технику и оборудование. Например, вместо импортного большегрузного погрузчика на Качканарский ГОК удалось оперативно приобрести экскаваторы Уралмашзавода. Прокатные валки теперь закупаются у компаний из Магнитогорска, мотор-редукторы — в Пензе. Мы заинтересованы в разработках в области аддитивных технологий и робототехники, газоаналитического оборудования. Ищем возможности для изготовления запчастей для горной добычи и металлургии, интересуемся разработками в области промышленной безопасности.

Директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Игорь Юргенс также отметил, что экономика успешно перестраивается и экономические показатели восстанавливаются.

Президент РСПП Александр Шохин согласился с тем, что 2022 г. прошел лучше, чем союз прогнозировал весной прошлого года, оценивая потенциальные риски для бизнеса:

Никто не мог подумать, что жесткость санкций будет такой. Многие надеялись, что этот маховик не успеет раскрутиться. Но мы прекрасно понимаем, что еще не вечер. Сейчас «коллективный Запад» будет жестко следить за десятью пакетами санкций и наказывать тех, кто сотрудничает с Россией.

Что необходимо изменить?

За день до годового собрания СОСПП шаги по развитию отечественной промышленности в новых условиях обсуждались на заседании Президиума Госсовета при Президенте РФ. Как рассказал Владимир Якушев, там, в частности, звучали предложения по «переупаковке» и переоценке эффективности существующих мер поддержки. Но нужно предпринимать шаги, которые позволят бизнесу чувствовать себя увереннее без предоставления дополнительных льгот за счет бюджета:

это дисциплина в расчетах со стороны госорганов, госкорпораций и крупных компаний, которые выступают заказчиками (позволит исключить ситуации, при которых предприятия внезапно останутся без оборотных средств);

офсетные контракты, которые помогут предприятиям получить длинные заказы;

совершенствование законодательства о госзакупках (необходимо исключить ситуации, когда предприятия вынуждены заключать контракт на условиях, при которых они едва «отобьют» вложения в производство);

а также решение кадровой проблемы — для этого предприятиям необходимо работать в тесной связке со среднеспециальными учебными заведениями: готовить совместные программы обучения, направлять сотрудников для проведения лекций, брать студентов на практику.

Проблему серьезной нехватки кадров на свердловских предприятиях подтвердил Евгений Куйвашев. Он отметил, что сегодня им требуется около 15 тыс. сотрудников. Причем по некоторым вакансиям в обрабатывающем секторе спрос превышает предложение в разы.

Мы последовательно выстраиваем системную работу по обеспечению нашего промышленного комплекса кадрами, работаем со школьниками и студентами по программам «Уральская инженерная школа» и «Профессионалитет», — отметил глава региона. — Вместе с тем уровень средней зарплаты в Свердловской области пока отстает от среднероссийского. Рассчитываю, что в текущем году бизнес найдет возможность увеличить зарплаты работников предприятий как минимум выше уровня инфляции.

Евгений Куйвашев рассказал еще об одном возможном шаге, который, по его мнению, повысит заинтересованность молодых людей в трудоустройстве на оборонные предприятия. Он предложил предоставить студентам старших курсов, которые уже работают на оборонке, отсрочку от призыва в армию и попросил Александра Шохина помочь в продвижении инициативы на федеральном уровне.

После докладов у участников собрания была возможность задать выступающим вопросы. Прозвучало несколько важных просьб: выделить финансирование на поддержку компаний, ведущих НИОКР, создать в регионе единую информационную платформу, где бизнес мог бы найти все требования к своей деятельности, установленные на региональном и федеральном уровне. А также — обратиться в органы федеральной власти с просьбой упростить процедуру получения инфраструктурных облигаций в ДОМ.РФ. Евгений Куйвашев и Александр Шохин пообещали оказать содействие в решении этих вопросов.

В конце собрания состоялась церемония награждения:

почетной грамотой губернатора Свердловской области отмечен вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов,

за вклад в развитие и поддержку отечественного бизнеса на территории Свердловской области медалью РСПП «За заслуги» награжден гендиректор Ураласбеста Юрий Козлов,

почетную грамоту РСПП получила руководитель аналитического направления СОСПП Марина Порозова,

по итогам 2022 г. общественная награда «Золотая стрела» присуждена министерству образования и молодежной политики Свердловской области,

почетной грамотой СОСПП награждены президент АРАУ Лариса Богданова и директор по персоналу Управления строительства «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Отметим, традиционно мероприятие проходило в дружеской атмосфере, которую команда СОСПП создала совместно с продюсером годового общего собрания — ивент-агентством Magic in Events. Соорганизаторами мероприятия выступили РЖД и ЕВРАЗ, партнерами — ПАО «Промсвязьбанк», СК «Согаз», БКС Мир инвестиций в Екатеринбурге, компания Electrocars, ювелирный бренд CHAMOVSKIKH.

Вице-президент ювелирного дома CHAMOVSKIKH Юрий Толмачев поблагодарил СОСПП за возможность участия в годовом собрании, поддержал выступающих, которые назвали кадровую проблему одной из самых острых в настоящий момент, и рассказал, как его компания выстраивает взаимодействие с учебными заведениями: