Делай будущее сам: «Макфа» приглашает студентов пройти производственную практику

Проект по формированию кадрового резерва «Открытая практика» начинает «Макфа». О том, что он представляет и зачем компания приглашает студентов — в интервью управляющего Антона Белоусова.

— У компании «Макфа» есть договоры о проведении практики с учебными заведениями, в которых оговорены все детали сотрудничества.

Но дополнительно к этому мы хотим предоставить студентам право самостоятельно определяться с выбором будущего. Проект «Открытая практика» будет по-настоящему открытым — мы планируем работать с будущими специалистами напрямую, — отмечает Антон Белоусов.

Смысл проекта в том, что любой студент 3-4 курса профильного вуза может пройти производственную практику на одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности страны, каким является «Макфа». Единственное условие — желание работать, заинтересованность в профессиональном и личностном росте.

Компания готова пригласить студента, если он живет, условно говоря, во Владивостоке?

— Это зависит от конкретной ситуации и от конкретного человека. Все можно обговорить, обсудить, решить вопрос, познакомившись с резюме соискателя или переговорив с ним по телефону. Если человек действительно стремится получить практические навыки и овладеть нужной специальностью, то расстояние не будет являться преградой.

Что необходимо сделать студенту, чтобы попасть на практику в компанию?

— Связаться со службой персонала «Макфы», отправить резюме и ждать приглашения.

Фото: Когда первое место работы молодого человека «Макфа» — это во многом знак качества для дальнейшей карьеры

Сформулируйте коренные отличия обычной практики от открытой?

— Начнем с того, что традиционная производственная практика студентов не оплачивается, это не предусмотрено законодательством — и зависит в этом плане от желания и возможностей предприятий. Не предусмотрен и социальный пакет, а главное, она продолжается недолгий промежуток времени, чаще всего это пара недель. Сейчас есть проекты, в том числе федеральные, где производственная практика рассчитана на двое-трое суток. По сути, это расширенная экскурсия, во время которой студент может познакомиться с предприятием. Мы считаем, что производственная практика должна длиться не меньше месяца, чтобы будущий специалист мог познакомиться с производством, вникнуть в особенности технологического процесса, понять, что может дать ему «Макфа» как работодатель, и соотнести это с собственным потенциалом.

«Открытая практика», как мы ее задумали, — это именно работа, первая работа молодого человека, его первый коллектив, первые преодоленные трудности. Когда в трудовой книжке первым местом работы будет «Макфа» — это во многом знак качества для дальнейшей карьеры.

И, конечно, эта работа должна оплачиваться. Для того чтобы иметь возможность на законных основаниях оплачивать студентам их труд, мы пересмотрели штатное расписание и дополнительно ввели ставки стажеров. Они получают зарплату, жилье, если приехали из другого города, льготное питание — являются полноправными сотрудниками предприятия с официальным трудоустройством.

Ставки стажеров появились в службе исполнительного директора на производстве, технического директора, в службе директора по качеству и даже бухгалтерия изъявила желание взять себе студентов-стажеров. Пока работа со стажерами — дело добровольное, но, может быть, через год она станет обязательной для руководителей всех подразделений.

Фото: «Макфа» специально для студентов ввела ставки стажеров. Они станут полноправными сотрудниками компании на период практики

Сколько предполагается набрать студентов в рамках «Открытой практики» в этом году?

— Мы опросили руководителей отделов, определили, какая у них потребность в кадрах. В итоге число стажеров, которых мы готовы принять на производственных площадках в Челябинской и Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях, составило 65 человек в месяц. «Принять» — это значит обеспечить работой, зарплатой, жильем на период практики иногородних, закрепить наставника и так далее. Если желающих окажется больше, проведем конкурс и отберем лучших. Если придет меньше — ничего критичного в этом не вижу. Мы не стремимся во что бы то ни стало сразу заполнить все новые ставки. Наша цель — качество подготовки и воспитание профессионального резерва.

Скорее всего, практика будет проходить неравномерно: в один месяц количество студентов может быть больше, в другой меньше. Возможно, будут и «пустые» периоды, когда у ребят сессия. Это не страшно — нам тоже удобнее иметь дело с небольшой группой. Больше возможностей для индивидуальной работы, эффективнее обучение.

Профессиональное воспитание будущих специалистов — интересная и сложная задача, и мы не хотим делать ее ради галочки или пиара. Мы хотим привлечь талантливых ребят и готовы тратить на реализацию нового проекта усилия, нести финансовые и организационные затраты. И даже если после прохождения практики будущие специалисты выберут другие предприятия отрасли для трудоустройства, опыт, полученный ими на «Макфе», наверняка пригодится в дальнейшем.

А тем, кто останется, мы гарантируем, что выполним перед ними взятые на себя обязательства. Но будем требовать, чтобы и они соблюдали перед нами свои обязательства. Партнерство — это двусторонний процесс.

Фото: Цель «Макфы» — воспитание профессионального резерва и качественная подготовка кадров

Благодаря «Открытой практике» может ли «Макфа» стать учебной базой для профильных вузов Урала, а со временем, возможно, и для федеральных?

— Проект задуман прежде всего для решения наших собственных кадровых задач и мы намерены относиться к этому со всей серьезностью. В стране не так много макаронных и мучных предприятий уровня «Макфы». У нас современнейшее оборудование, технологии и собственные стандарты качества. «Открытая практика» призвана научить будущих специалистов соответствовать этим стандартам. Поэтому вопрос не в том, насколько подготовленными приходят к нам студенты, у нас нет претензий к профильным вузам. Вопрос в том, насколько студенты готовы воспринимать новые практические знания и умения, в их желании работать и неравнодушии. Но я не говорю «нет» — в жизни возможно все.

Фото: «Макфа» заинтересована в привлечении молодых, по-хорошему амбициозных ребят и открыта диалогу

Проект рассчитан на какой-то конкретный срок? Каким вы видите его будущее?

— Мы находимся на старте, пока все гибко, изменения могут происходить в зависимости от ситуации, поэтому проект постоянно находится в поле моего внимания. Но это до тех пор, пока все детали не будут окончательно регламентированы. Думаю, это произойдет через пару лет. К этому времени проект должен работать как часы. Что же касается сроков, то мы не ставили для проекта никаких временных ограничений. Он будет продолжаться пока, с одной стороны, есть потребность компании в квалифицированных кадрах. А с другой — пока есть стремление у студентов учиться, развиваться, получать профессиональные навыки.

Символическая деталь: проект «Открытая практика» стартует в российское «Десятилетие науки и технологий». А нынешний 2023 год является «Годом наставника и педагога». Я вижу в этом совпадении хороший знак.

В завершение хочу еще раз напомнить студентам-старшекурсникам, что мы заинтересованы в привлечении молодых, по-хорошему амбициозных ребят, открыты диалогу и внимательно рассмотрим каждое предложение о сотрудничестве.

По всем вопросам, связанным с организацией открытой производственной практики, обращайтесь: 7-908-081-61-61 (телефон, WhatsApp ).

Реклама. АО «Макфа»