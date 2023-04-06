Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.04
79,35
86,72
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Центр дистанционного обслуживания бизнеса Уралсиб получил награду «Хрустальная гарнитура»

Центр дистанционного обслуживания бизнеса Уралсиб получил награду «Хрустальная гарнитура»
Иллюстрация: Уралсиб

Руководитель Центра дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб Саида Акмадиева стала победителем премии «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучший операционный менеджер».

#НОВОСТИ

«Хрустальная Гарнитура» — международная программа номинирования лучших в индустрии контакт-центров и дистанционного обслуживания клиентов. Была  учреждена сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) в 2005 г. и проводится ежегодно. Награда подтверждает высокие достижения и результаты участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров. Она вручается лучшим сотрудникам — операторам, продавцам, менеджерам, руководителям, командам, сменам и коллективам контакт-центров за лучший клиентский опыт, эффективные практики управления, инновационные проекты и передовые технологические решения.

За последний год команде Центра дистанционного обслуживания бизнеса удалось увеличить долю дистанционных продаж в 1,5 раза, повысить индекс клиентской удовлетворенности до 93% и даже в условиях повышенной клиентской активности сохранить рыночное значение показателя доступности входящей линии, — говорит о ключевых достижениях Центра Саида Акмадиева.

Центр дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб обслуживает клиентов в сегментах малого и корпоративного бизнеса на всей территории присутствия банка в режиме 24/7. Подразделение отвечает за сопровождение и поддержку текущих клиентов в удаленных каналах с использованием в том числе телефонии и чатов, привлечение новых клиентов на линии телемаркетинга и обработки заявок из цифровых и партнерских каналов, удаленное открытие счетов и подключение банковских продуктов. На текущий момент в Центр поступает по разным каналам более 40 тысяч обращений клиентов в месяц, каждый третий счет клиентам открывается в удаленном формате.

Напомним, Уралсиб предлагает комплексные решения для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Совместное российско-китайское предприятие появится в Свердловской областиСовместное российско-китайское предприятие появится в Свердловской области
  • «Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»«Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»
  • Александр Аузан: «Спроса на тоталитарный контроль в России нет. Этому есть важный признак»Александр Аузан: «Спроса на тоталитарный контроль в России нет. Этому есть важный признак»
  • «Насыщение IT-рынка может возникнуть. Оно уже возникает»«Насыщение IT-рынка может возникнуть. Оно уже возникает»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.